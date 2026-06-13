Xử phạt Chủ tịch CTX vì kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

(Ngày Nay) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Minh Tuấn do vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng khi đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tại Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã chứng khoán: CTX).

Theo quyết định xử phạt, ông Phan Minh Tuấn (địa chỉ tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng vì hành vi Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) của công ty đại chúng.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm d, khoản 7, Điều 1 Nghị định 306/2025/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, cá nhân giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc (Giám đốc) tại công ty đại chúng. Mức xử phạt đối với hành vi này dao động từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Quy định tách bạch giữa chức năng quản trị và điều hành được xem là nguyên tắc quan trọng trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, nhằm bảo đảm tính minh bạch, nâng cao hiệu quả giám sát và hạn chế xung đột lợi ích. Việc một cá nhân vừa giữ vai trò hoạch định, giám sát chiến lược, vừa trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh có thể làm suy giảm tính độc lập trong quản trị doanh nghiệp.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu ông Phan Minh Tuấn bị xử phạt vì hành vi tương tự. Trước đó, vào đầu năm 2021, ông Tuấn cũng từng bị xử phạt 60 triệu đồng do kiêm nhiệm hai chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tại chính CTX.

Về doanh nghiệp, Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) có tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Vật liệu xây dựng, được thành lập ngày 23/4/1982. Đến năm 2007, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình và đổi tên thành Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam như hiện nay.

Ngày 30/3/2012, cổ phiếu CTX chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với giá tham chiếu 13.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, đến ngày 12/12/2023, cổ phiếu này bị hủy niêm yết trên HNX và chuyển sang giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 26/12/2023 với giá tham chiếu 7.600 đồng/cổ phiếu.

Sau nhiều đợt tăng vốn, tính đến tháng 2/2026, vốn điều lệ của CTX đạt 1.004 tỷ đồng, tương ứng hơn 100,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

Một diễn biến đáng chú ý khác là ngày 31/3/2026, UBCKNN đã có văn bản thông báo CTX không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán. Theo đó, doanh nghiệp được yêu cầu tiếp tục theo dõi trong thời hạn một năm kể từ ngày 23/1/2026.

Trong trường hợp hết thời hạn theo dõi mà vẫn không đáp ứng các tiêu chí về công ty đại chúng theo quy định pháp luật, CTX sẽ phải thực hiện thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định hiện hành.