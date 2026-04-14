Chứng khoán APG liên tiếp bị xử phạt và cảnh báo.

(Ngày Nay) - CTCP Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) đang đối mặt với hàng loạt chế tài từ cơ quan quản lý, từ xử phạt hành chính đến đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo do “dính” nhiều vi phạm…

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt APG số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp không gửi đầy đủ các báo cáo liên quan đến trái phiếu cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bao gồm báo cáo sử dụng vốn trái phiếu đã được kiểm toán các năm 2022–2023, cũng như báo cáo thực hiện nghĩa vụ với trái chủ trong nhiều kỳ.

Ngoài ra, APG còn chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn mã APGH2124001; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2024.

Không dừng lại ở đó, cổ phiếu APG còn bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/4, sau khi báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 nhận ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán viên.

Theo đó, ý kiến ngoại trừ tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là khoản phải thu khác từ các cá nhân với giá trị lên tới hơn 319,5 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025. Kiểm toán cho biết chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng để đánh giá khả năng thu hồi cũng như mức trích lập dự phòng phù hợp đối với khoản mục này.

Thứ hai là khoản đầu tư trái phiếu mã GKMH2124001 do CTCP GKM Holdings phát hành. Tại thời điểm lập báo cáo, APG vẫn chưa thu hồi đầy đủ gốc và lãi, dù trái phiếu đã đáo hạn từ tháng 9/2024 và được gia hạn đến tháng 9/2026. Dư nợ gốc còn lại là 44,15 tỷ đồng, cùng với 8,535 tỷ đồng lãi phải thu. Tuy nhiên, các thông tin về tài sản bảo đảm chưa được công bố đầy đủ, khiến kiểm toán không có cơ sở đánh giá giá trị thu hồi và mức độ rủi ro tín dụng.

Phía APG cho biết các khoản phải thu cá nhân phát sinh từ các giao dịch trước đây và vẫn có khả năng thu hồi dựa trên cam kết của các bên liên quan. Đối với khoản trái phiếu, công ty đã đạt được thỏa thuận gia hạn và đang xem xét phương án bổ sung tài sản bảo đảm hoặc chuyển đổi thành chứng chỉ quỹ. Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng kiểm toán tại thời điểm lập báo cáo khiến kiểm toán viên buộc phải đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Việc đồng thời đối mặt với xử phạt hành chính và ý kiến kiểm toán ngoại trừ cho thấy những vấn đề đáng lưu ý trong quản trị rủi ro và tuân thủ của APG. Trước hết, các khoản phải thu thiếu cơ sở đánh giá khả năng thu hồi có thể tiềm ẩn nguy cơ phải trích lập dự phòng trong tương lai, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Bên cạnh đó, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với thông tin tài sản bảo đảm không rõ ràng phản ánh rủi ro tín dụng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn nhiều biến động, đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài sản và thanh khoản của công ty chứng khoán.

Đáng chú ý, việc vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin dù ở mức hành chính nhưng sẽ tác đến niềm tin của nhà đầu tư. Đối với các công ty chứng khoán, minh bạch thông tin không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là yếu tố cốt lõi trong việc duy trì uy tín trên thị trường nhất là trong bối cảnh mục tiêu nâng hạng đang được thúc đẩy mạnh mẽ.

CTCP Chứng khoán APG có tiền thân là CTCP Chứng khoán An Phát (APSI) được thành lập ngày 15/11/2007với vốn điều lệ là 135 tỷ đồng. Năm 2019 được đổi tên thành CTCP Chứng khoán APG như hiện tại. Ngày 05/04/2010, cổ phiếu APG chính thức niêm yết trên HNX và giao dịch ngày đầu tiên với giá tham chiếu 15.900đ/cổ phiếu. Ngày 30/11/2016, cổ phiếu APG chuyển giao dịch qua sàn HOSE với giá tham chiếu 6.900đ/cổ phiếu. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện APG có vốn điều lệ hơn 2.236 tỷ đồng.