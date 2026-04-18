Công ty Đầu tư ITP bị phạt vì tư vấn đầu tư chứng khoán khi không có giấy phép

(Ngày Nay) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư ITP (Công ty Đầu tư ITP) với số tiền 225 triệu đồng đối với hành vi Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép.

Cụ thể, theo Thanh tra, trong khoảng thời gian từ 01/12/2025 đến 01/4/2026, Công ty Đầu tư ITP đã đăng tải trên trang thông tin điện tử (http://chungkhoanitp.com) các báo cáo phân tích các mã cổ phiếu trong đó phân tích về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra khuyến nghị mua, bán, nắm giữ chứng khoán cho khách hàng là thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán theo Luật Chứng khoán. Trong khi đó, Công ty Đầu tư ITP không phải là công ty chứng khoán, không phải là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Căn cứ Quyết định xử phạt của Thanh tra, SSC đã ban hành Quyết định về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Đầu tư ITP. Trong đó: Cấm chào bán, phát hành chứng khoán; Cấm niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; Cấm hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; Cấm giao dịch chứng khoán. Tất cả các chế tài có thời hạn 02 năm, kể từ ngày 22/4/2026.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư ITP có mã số thuế 0318598085. Địa chỉ trụ sở chính tại 214/47 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP. HCM. Công ty này thành lập ngày 31/7/2024, do ông Lê Anh Tùng làm đại diện pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Ghi nhận trên website của doanh nghiệp (https://chungkhoanitp.com/), doanh nghiệp được giới thiệu với tên gọi “chứng khoán ITP. Nội dung chủ yếu là tư vấn, đào tạo các khóa học chứng khoán, kèm theo nhiều bảng biểu phân tích mã cổ phiếu. Người dùng muốn truy cập sâu hơn phải cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng giới thiệu là “đối tác tin cậy” của nhiều doanh nghiệp như: CTCP Công nghệ Fialda, CTCP Chứng khoán VPBank, CTCP Chứng khoán Mirea Asset, CTCP Chứng khoán SSI.

Việc tư vấn, khuyến nghị mua – bán cổ phiếu bởi các tổ chức hoặc cá nhân không có chức năng chứng khoán đang để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho thị trường và nhà đầu tư. Theo quy định của SSC, hoạt động tư vấn đầu tư là lĩnh vực có điều kiện, đòi hỏi đơn vị thực hiện phải được cấp phép và chịu sự giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều “room” khuyến nghị, nhóm mạng xã hội vẫn hoạt động tràn lan, cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng, thậm chí mang tính dẫn dắt.

Hệ quả trực tiếp là nhà đầu tư dễ rơi vào bẫy tâm lý, mua cổ phiếu theo tin đồn hoặc kỳ vọng không thực tế. Trong nhiều trường hợp, người “tư vấn” đã nắm giữ cổ phiếu trước đó và lợi dụng đám đông để đẩy giá, sau đó bán ra thu lợi.

Ở cấp độ thị trường, việc lan truyền khuyến nghị không chính thống làm méo mó quá trình hình thành giá, khiến cổ phiếu biến động bất thường, không phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp. Điều này làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến tính minh bạch, bền vững của thị trường chứng khoán. Về lâu dài, nếu không được kiểm soát, tình trạng này có thể cản trở khả năng huy động vốn của doanh nghiệp và làm gia tăng rủi ro hệ thống.