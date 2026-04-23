Xu hướng du lịch của du khách Việt trong "kỳ nghỉ kép" tháng 4

(Ngày Nay) - Với việc hai kỳ nghỉ lớn Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) và kỳ nghì lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cùng Quốc Tế Lao Động (30/4-1/5) nối tiếp nhau, các du khách Việt có cơ hội du lịch trong nước và nước ngoài mà không lo sợ ảnh hưởng đến công việc.
Xu hướng du lịch của du khách Việt trong "kỳ nghỉ kép" tháng 4

Nắm bắt được nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp nghỉ lễ, Booking.com - một trong những nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, đã công bố các điểm đến được người Việt quan tâm nhất trong tháng 4. Theo ghi nhận, có 33% du khách Việt lên kế hoạch du lịch trong nước, trong khi có 22% du khách Việt hướng đến các chuyến đi quốc tế dài ngày.

Các địa điểm du lịch trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 4 trải khắp từ Bắc vào Nam, với sự đa dạng về văn hoá và môi trường. Các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ "kép". Đáng chú ý, Đà Nẵng là điểm đến được quan tâm nhiều nhất trong cả hai kỳ nghỉ, vì những bãi biển đẹp và thời tiết nắng ấm vào tháng 4. Trong khi đó, lượng tìm kiếm của Vũng Tàu và Phú Quốc tăng tới 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng du lịch của du khách Việt trong "kỳ nghỉ kép" tháng 4 ảnh 1

Đà Lạt giữ vững vị trí thứ hai, nhờ thời tiết dễ chịu quanh năm, thu hút các du khách yêu thích rừng núi Tây Nguyên. Nhu cầu tham quan các điểm đến văn hoá vẫn duy trì ổn định, với Huế, Hội An và Hà Nội nằm trong nhóm được quan tâm nhiều, phản ánh xu hướng khám phá lịch sử và các đô thị truyền thống của người Việt.

Bên cạnh các chuyến du lịch quốc nội, xu hướng du lịch tại châu Á - Thái Bình Dương cũng chiếm ưu thế, khi toàn bộ 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm trong khu vực này. Bangkok duy trì ngôi vị thứ nhất kể từ năm 2023, tiếp theo là hai thành phố Tokyo và Seoul giữ vị trí trong top 3 trong cả hai kỳ nghỉ. Các địa điểm giàu giá trị văn hoá và hoạt động trải nghiệm như Osaka hay Kyoto tiếp tục giữ sức hút với du khách.

Xu hướng du lịch của du khách Việt trong "kỳ nghỉ kép" tháng 4 ảnh 2

"Dữ liệu tìm kiếm cho kỳ nghỉ tháng 4 phản ánh thực tế xu hướng lập kế hoạch du lịch một cách chiến lược và tính toán hơn của người Việt. Du khách chủ động tìm kiếm những chuyến hành trình chân thực và cá nhân hoá, hướng đến trải nghiệm họ mong muốn. Với việc kết hợp đồng bộ giữa chỗ lưu trú, phương tiện di chuyển và các hoạt động trải nghiệm ngày càng được quan tâm, chúng tôi hướng đến việc mang lại trải nghiệm liền mạch và thuận tiện nhất cho du khách", ông Branavan Aruljothi - Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, chia sẻ.

Sự kết hợp giữa các điểm đến quen thuộc và xu hướng khám phá quốc tế phản ánh nhu cầu đa dạng hoá hành trình, đồng thời cho thấy những dấu hiệu tích cực của ngành du lịch trong tương lai. Nắm bắt đúng thị hiếu và nâng cao chất lượng dịch vụ, thị trường du lịch Việt Nam sẽ phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.

Hữu Quyết
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
Đình công gây gián đoạn dịch vụ tàu điện ngầm London
(Ngày Nay) - Ngày 21/4, các thành viên Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Vận tải Anh (RMT) đã tiến hành đình công trong 24 giờ, tính từ 12h giờ cùng ngày, để phản đối kế hoạch của Cơ quan Giao thông Vận tải London (TfL) về việc rút ngắn tuần làm việc xuống còn 4 ngày.
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
Phát hiện mây băng trên hành tinh khổng lồ ngoài hệ Mặt Trời
(Ngày Nay) - Các nhà thiên văn học vừa phát hiện những đám mây băng nước đầy bất ngờ trên một ngoại hành tinh khí khổng lồ cách xa Trái Đất. Khám phá này được thực hiện nhờ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), làm thay đổi những hiểu biết hiện tại về bầu khí quyển của các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống trong vũ trụ.
Khởi đầu dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”
Khởi đầu dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 - lần V, được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phát xuất từ ý tưởng của Quỹ Hoa Sen, dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện” đã chính thức ra mắt tại Đường Sách TPHCM vào ngày 22/4, gặp gỡ Cécile Ngọc Sương Perdu với câu chuyện “Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn”