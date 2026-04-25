Thí sinh đăng ký chính thức thi tốt nghiệp THPT năm 2026

(Ngày Nay) - Một trong những vấn đề trọng tâm khiến châu Âu lo ngại là việc đóng cửa eo biển Hormuz, tác nhân chính khiến giá dầu tăng vọt và làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không tại "lục địa già''.
(Ngày Nay) - Theo công tố viên, việc triển khai thiết bị bay vào tháng 10/2024 nhằm kích động phản ứng từ Triều Tiên, qua đó tạo cớ phục vụ kế hoạch thiết quân luật không thành công của ông Yoon Suk Yeol sau đó.
(Ngày Nay) - Bộ Thương mại Mỹ thông báo áp dụng mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với các sản phẩm quang điện và tấm pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào. Đây là động thái mới nhất trong chuỗi rào cản thuế quan mà giới chức Mỹ đã thiết lập đối với các thiết bị năng lượng mặt trời từ khu vực châu Á trong suốt một thập kỷ qua.
(Ngày Nay) - Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, song thừa nhận mức độ đối đầu giữa lãnh đạo các bên đang là rào cản lớn.