Hội An dẫn đầu danh sách điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026

(Ngày Nay) - Booking.com vừa công bố kết quả giải thưởng Traveller Review Awards 2026, vinh danh những điểm đến và đối tác du lịch mang đến trải nghiệm dịch vụ xuất sắc dựa trên các đánh giá xác thực của du khách toàn cầu. Tại Việt Nam, Hội An vươn lên dẫn đầu danh sách các điểm đến hiếu khách nhất, tiếp theo là Mai Châu và Cù Lao Thu (đảo Phú Quý).

Traveller Review Awards là giải thưởng thường niên của Booking.com nhằm ghi nhận những đơn vị trong ngành du lịch duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và nhận được đánh giá tích cực từ du khách. Kết quả năm nay được tổng hợp từ hơn 370 triệu đánh giá đã được xác thực trên nền tảng.

Trên phạm vi toàn cầu, 1,81 triệu đối tác du lịch tại 221 quốc gia và vùng lãnh thổ được vinh danh, tăng 5% so với năm trước. Trong đó có 1.817.848 cơ sở lưu trú, 1.977 công ty cho thuê xe và 137 đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay đạt giải.

Riêng tại Việt Nam, 13.052 đối tác lưu trú được trao Traveller Review Awards 2026, trong đó có 6.503 nhà nghỉ dưỡng. Con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ cũng như nỗ lực nâng cao trải nghiệm của ngành du lịch trong nước.

Danh sách những điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam năm 2026 phản ánh bức tranh đa dạng của du lịch Việt Nam, từ những phố cổ giàu giá trị lịch sử đến vùng núi thanh bình hay các đảo biển đầy nắng gió. Ngoài Hội An, Mai Châu và Cù Lao Thu, danh sách còn có Ninh Bình, Hà Giang, Côn Đảo, Phong Nha, Đà Lạt, Phú Quốc và Cao Bằng. Điểm chung của các địa danh này là môi trường du lịch thân thiện cùng sự tiếp đón nồng hậu từ cộng đồng địa phương.

Giải thưởng năm nay cũng cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn lưu trú của du khách tại Việt Nam. Khách sạn vẫn là loại hình lưu trú được vinh danh nhiều nhất với 5.361 đơn vị đạt giải, tiếp theo là căn hộ với 2.478 đơn vị và homestay với 1.651 đơn vị. Các loại hình khác như căn hộ khách sạn và villa cũng ghi nhận số lượng đáng kể.

Trong khi đó, xu hướng trên thế giới có phần khác biệt khi căn hộ trở thành loại hình lưu trú nhận nhiều giải thưởng nhất, tiếp đến là nhà nghỉ dưỡng và sau đó mới đến khách sạn truyền thống. Điều này cho thấy du khách ngày càng quan tâm đến những không gian lưu trú mang tính cá nhân hóa, gần gũi với đời sống địa phương.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, cho rằng một điểm đến không chỉ được định hình bởi cảnh quan hay di sản mà còn bởi sự chân thành của con người địa phương. Theo ông, từ những chủ nhà gìn giữ nếp nhà cổ ở Hội An đến cộng đồng tại Hà Giang hay Mai Châu, chính sự hiếu khách và tận tâm của họ đã tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Traveller Review Awards vì vậy không chỉ là sự ghi nhận đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch mà còn là lời tri ân dành cho cộng đồng những người đang góp phần tạo nên hành trình trọn vẹn cho du khách trên toàn thế giới.