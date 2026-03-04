Báo Mỹ giải thích lý do khiến Phú Quốc đang trở thành hiện tượng du lịch toàn cầu

(Ngày Nay) - Trong bức tranh du lịch Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Phú Quốc đang nổi lên như một hiện tượng. Tạp chí danh tiếng Travel + Leisure dành riêng một bài viết phân tích sức hút của Đảo Ngọc, cho rằng nơi đây đang bước vào “thời điểm vàng” – khi hội tụ đủ yếu tố để chuyển mình từ điểm đến tiềm năng thành trung tâm nghỉ dưỡng mới của khu vực.

“Cảm giác khám phá” mà nhiều thiên đường cũ đã đánh mất

Theo lý giải của Travel + Leisure, sức hút cốt lõi khiến Phú Quốc trở thành một hiện tượng như hiện nay nằm ở việc hòn đảo này vẫn giữ được "cảm giác khám phá mà nhiều điểm đến nhiệt đới lâu năm đang dần đánh mất". Tạp chí Mỹ chỉ ra một thực tế rằng: khi những cái tên gạo cội như Bali hay Phuket đã trở nên quá quen thuộc, du khách toàn cầu bắt đầu dịch chuyển khao khát tìm kiếm một chân trời mới. Đảo ngọc Phú Quốc vẫn đủ nguyên sơ để khơi gợi hứng khởi phiêu lưu, nhưng cũng đủ hiện đại để mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn mực quốc tế. Rừng nguyên sinh, bờ biển trong xanh và làng chài bình yên tồn tại song song cùng khu nghỉ dưỡng cao cấp và hạ tầng giải trí quy mô lớn – sự dung hòa này tạo nên lợi thế khác biệt.

Những con số tăng trưởng càng củng cố nhận định ấy. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tăng gần 60%, đánh dấu chu kỳ bứt phá mới. Còn năm 2026 mới vừa bắt đầu, chỉ trong dịp Tết Nguyên đán, Đặc khu Phú Quốc ước đón gần 366.000 lượt khách (tăng gần 30% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế chiếm gần 93.000 lượt (tăng 24,3% so với cùng kỳ).

Song song với các chỉ số bùng nổ, vị thế của Phú Quốc còn được xác nhận qua những bảng xếp hạng uy tín bậc nhất trong ngành. Cuối năm 2025, Condé Nast Traveler vinh danh đảo Ngọc là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba toàn cầu. Số điểm của Phú Quốc đã chính thức vượt qua Bali và Phuket, đồng thời sánh ngang với nhiều điểm đến xa xỉ quen thuộc như Maldives hay Maui.

Chuỗi thành tích rực rỡ này tiếp tục được nối dài khi Travel + Leisure Ấn Độ vinh danh Phú Quốc là "Điểm đến mới nổi xuất sắc nhất". Không chỉ tỏa sáng ở quy mô điểm đến, biểu tượng Cáp treo Hòn Thơm cũng được tạp chí Mỹ xướng tên trong những hành trình ngoạn mục nhất châu Á. Cùng với danh hiệu "Điểm đến thiên nhiên biển đảo hàng đầu thế giới" từ World Travel Awards, bộ sưu tập giải thưởng danh giá này là minh chứng sắc nét nhất cho thấy Phú Quốc đang thực sự tái định hình chuẩn mực của du lịch cao cấp.

Khi màn đêm trở thành “đặc sản”

Nếu thiên nhiên là nền tảng, thì hệ sinh thái giải trí chính là yếu tố nâng tầm Phú Quốc. Travel + Leisure nhận định: không nhiều điểm đến biển tại châu Á có thể biến mỗi buổi tối thành một lễ hội thực thụ.

Tại Nam đảo, pháo hoa được trình diễn mỗi đêm suốt hơn hai năm liên tiếp, kết hợp cùng các siêu show đa phương tiện như Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, tạo nên nhịp điệu sôi động hiếm có. Theo tạp chí Mỹ, chính sự kết hợp giữa thiên nhiên nhiệt đới và công nghệ trình diễn hiện đại đã giúp Phú Quốc tái định nghĩa du lịch biển – nơi màn đêm không còn đồng nghĩa với sự tĩnh lặng. “Pháo hoa rực rỡ mỗi tối, những siêu show đạt kỷ lục thế giới cùng những bờ biển trong vắt như pha lê đã hòa quyện, định hình nên một thiên đường rực lửa - nơi màn đêm chưa bao giờ khép lại.”

Khách quốc tế bị choáng ngợp trước kỷ lục trình diễn pháo hoa mỗi tối suốt hơn 2 năm liên tiếp tại Nam đảo. Hơn 580.000 quả pháo đã được khai hỏa không một ngày gián đoạn, kết hợp cùng các siêu show đa phương tiện kỷ lục thế giới như Nụ hôn của Biển cả (Kiss of the Sea) hay Bản giao hưởng đại dương (Symphony of the Sea). Du khách sẽ được tận hưởng lễ hội bất tận vào bất cứ ngày nào trong tuần.

Nhưng sức hấp dẫn của Đảo Ngọc không chỉ nằm ở những show diễn biểu tượng, mà đến từ một chuỗi trải nghiệm liền mạch từ sáng sớm tới đêm khuya. Hành trình khám phá ấy bắt đầu từ ban ngày, khi tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới đưa du khách lướt qua vùng biển xanh biếc của quần đảo An Thới và những làng chài bình yên, trước khi đến tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom sôi động.

Để rồi khi ráng chiều nhuộm đỏ đại dương, Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) bắt đầu lên đèn. Mọi góc phố, bức tường đều có thể trở thành bối cảnh hoàn hảo cho những du khách đam mê nhiếp ảnh. Đặc biệt, khoảnh khắc đón hoàng hôn sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi đứng tại Cầu Hôn (Kiss Bridge) – công trình mang thiết kế "không chạm" độc nhất vô nhị từng được hãng tin CNN ca ngợi.

Theo Travel + Leisure, đây là chiến lược phát triển thông minh: không chỉ quảng bá cảnh quan, mà xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm liền mạch từ sáng đến đêm. Nhờ đó, mỗi chuyến đi đến Phú Quốc đều mang sắc thái khác biệt – vừa có sự thư thái của một đảo nhiệt đới, vừa có năng lượng của một trung tâm giải trí mới nổi.

Trong khi nhiều điểm đến châu Á loay hoay với bài toán làm mới mình, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn “định hình bản sắc” – nơi pháo hoa thắp sáng bầu trời mỗi tối, nơi hoàng hôn trở thành nghi thức, và nơi mỗi chuyến đi mang lại nhiều hơn một kỳ nghỉ đơn thuần. Không chỉ nổi tiếng vì đẹp, hòn đảo này đang được nhắc đến như một biểu tượng mới của du lịch nghỉ dưỡng – sôi động hơn, táo bạo hơn và đầy tham vọng vươn tầm.