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Thiên nhiên ở Vườn quốc gia Côn Đảo lên sóng truyền hình trực tiếp

Trọng Thịnh In bài viết
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(Ngày Nay) -Vào lúc 12h trưa nay 25/6, lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Chương trình sẽ được thực hiện liên tục từ 25/6 tới 30/6 trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.
Vườn quốc gia Côn Đảo nhin từ trên cao
Vườn quốc gia Côn Đảo nhin từ trên cao

Đây là chương trình nằm trong dự án Vietnam Wild Live (Thế giới hoang dã tại Việt Nam). Theo ê-kíp sản xuất, chương trình được thực hiện trên một không gian rộng lớn tại khu bảo tồn thiên nhiên với diện tích gần 20.000 ha, bao gồm cả rừng nguyên sinh và hệ sinh thái biển. Các chương trình quay trực tiếp sẽ được thực hiện cả trên rừng và dưới nước. Đây là lần đầu tại Việt Nam, thiên nhiên hoang dã không chỉ được kể lại qua những thước phim đã dựng sẵn, mà hiện diện trực tiếp trước mắt khán giả.

Người xem sẽ không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ mà được theo dõi trọn vẹn hành trình của các sinh vật tại Vườn quốc gia: từ những quả trứng đang chờ ngày nở, đến những thử thách tự nhiên hiện diện trong từng khoảnh khắc đối với các sinh vật. Khán giả sẽ được chứng kiến cuộc sống thực tế của các sinh vật, hiểu hơn về sự tồn tại và phát triển trong tự nhiên của nhiều loài, trong đó có nhiều sinh vật hiện đang nằm trong Sách Đỏ.

Thiên nhiên ở Vườn quốc gia Côn Đảo lên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 1

Lặn biển ngắm vẻ đẹp san hô Côn Đảo

Khán giả sẽ được hồi hộp khi một chú rùa vừa sinh ra đã có phản xạ bản năng chạy ngay về phía biển; một con cá mập có thể xuất hiện trước máy quay; một loài chim quý hạ cánh sau một thời gian dài bay đến từ nơi xa… Những khoảnh khắc rất chân thực và độc đáo đó sẽ được những người thực hiện đưa lên sóng trực tiếp, giúp khán giả có thể thấy và cảm nhận như chính mình đang trải nghiệm.

Đặc biệt hơn, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu chuyên sâu về Côn Đảo sẽ là những khách mời bình luận, tường thuật trực tiếp trong chương trình nhằm cung cấp thêm những thông tin quý giá, những tư liệu sống động về từng loài sinh vật. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia trực tiếp của đội ngũ kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo. Họ sẽ chia sẻ về từng loài sinh vật và những đặc tính thú vị, cũng như về cuộc sống và công việc hằng ngày trong việc bảo vệ, gìn giữ và bảo tồn tại Vườn quốc gia.

Theo NSND - đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, đại diện ê-kíp sản xuất chương trình, thông qua dự án, ê-kíp mong muốn mang tới một nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, để từ đó có sự thấu hiểu, nâng cao ý thức bảo tồn và lan tỏa trách nhiệm gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý giá tại Vườn quốc gia Côn Đảo đến với cộng đồng.

Thiên nhiên ở Vườn quốc gia Côn Đảo lên sóng truyền hình trực tiếp ảnh 2

Sau khi sinh, nhưng chú rùa con mải miết chạy về với biển

Được biết, Vườn quốc gia Côn Đảo là một trong 33 vườn quốc gia của Việt Nam và là khu bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học bao gồm rừng, biển và đất ngập nước độc đáo bậc nhất tại Việt Nam. Vườn quốc gia Côn Đảo đã được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế đánh giá cao và công nhận nhiều danh hiệu: là khu đất ngập nước quan trọng quốc tế (Ramsar); là thành viên mạng lưới các khu bảo tồn rùa biển Ấn Độ Dương – Đông Nam Á; Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận 2 cây Nhội và 1 cây Cóc đỏ tại đây là Cây Di sản Việt Nam.

Vườn quốc gia Côn Đảo cũng được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là nơi nuôi, ấp và thả về thiên nhiên nhiều rùa biển nhất Việt Nam. Năm 2023, Vườn quốc gia Côn Đảo được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN (ACB) trao chứng nhận Vườn Di sản ASEAN Côn Đảo.

Trọng Thịnh
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