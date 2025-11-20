Thời tiết nào nguy hiểm hơn: nhiệt độ cao hay giá lạnh?

(Ngày Nay) - Hè đến, câu chuyện về hiểm họa chết người liên quan đến nắng nóng cực đoan lại được nhắc tới. Nhưng những đợt lạnh mùa Đông cũng có ảnh hưởng không kém.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong 25 năm qua, 65% tổng số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ là do giá lạnh, trong khi 35% còn lại bắt nguồn từ nhiệt độ cao. Nhìn chung, trong giai đoạn đó, có khoảng 69.256 ca tử vong ở Mỹ với nguyên nhân tiềm ẩn hoặc góp phần gây tử vong là do tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt. Những phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine.

Tác giả tham gia nghiên cứu, ông Shady Abohashem ở Viện Tim mạch Brigham đánh giá: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy cả việc tiếp xúc với nhiệt độ cao và thấp đều cướp đi hàng nghìn sinh mạng mỗi năm tại Mỹ, đây là những cái chết phần lớn có thể phòng ngừa được”.

Đáng chú ý, những ca tử vong này không phân bố đồng đều. Nhóm từ 65 tuổi trở lên, nam giới và da màu luôn phải đối mặt với nguy cơ cao nhất từ cả nhiệt độ cao và thấp. Ông Abohashem lưu ý rằng những mô hình này đã duy trì ổn định trong 25 năm, cho thấy tính cấp thiết của biện pháp bảo vệ có mục tiêu cho những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

USA Today (Mỹ) dẫn lời ông Abohashem nhận định nhiệt độ cao là mối lo ngại ngày càng tăng liên quan đến biến đổi khí hậu và đáng được quan tâm. Ông bổ sung: “Tuy nhiên, những phát hiện của chúng tôi, cũng như nhiều nghiên cứu toàn cầu, cho thấy tiếp xúc với nhiệt độ thấp vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều ca tử vong liên quan đến nhiệt độ nói chung". Ông nhấn mạnh phần lớn các ca tử vong xuất phát từ việc các bệnh mãn tính trở nặng, chứ không phải do chính tình trạng hạ thân nhiệt.

Theo ông Abohashem, tiếp xúc với thời tiết lạnh có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền - chẳng hạn như bệnh tim, bệnh hô hấp và tuần hoàn máu kém, thường không đi kèm với các hiện tượng “lạnh cực đoan” mạnh mẽ.

Ông Abohashem lưu ý: "Nhiều trường hợp tử vong do nhiệt độ thấp xảy ra trong nhà, đặc biệt là ở người cao tuổi, do hệ thống sưởi ấm không tốt. Việc cải thiện khả năng cách nhiệt nhà ở, đảm bảo tiếp cận nguồn nhiệt và kiểm tra những người dễ bị tổn thương trong thời tiết lạnh giá có thể tạo ra khác biệt thực sự".