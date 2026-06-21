Thời tiết ngày 21/6: Bắc Bộ mưa dông về chiều tối, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng ban ngày, mưa dông xuất hiện về chiều tối và đêm. Riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày, Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng; khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Sáng sớm nay, khu vực tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi trên 90mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, nhất là tại các khu vực có địa hình chia cắt, nền đất yếu hoặc đã bão hòa nước.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là trọng tâm nắng nóng. Dự báo chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, bổ sung nước, che chắn khi di chuyển và chủ động phòng nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Trên biển, mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên vùng biển ngoài khơi Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dự báo, vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng, gây mưa rào và dông cho vùng biển Quảng Ninh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.