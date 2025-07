Thời tiết ngày 24/7: Bão số 4 giật cấp 11 trên khu vực Bắc Biển Đông

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ. Đến 16 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, vẫn trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh lên cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời điểm này được xác định từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực này ở mức 3.

Đến 4 giờ ngày 25/7, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ. Vị trí tâm bão dự báo ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 120,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc của đảo Lu Dông (Philippines), cường độ bão giảm còn cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm thu hẹp còn từ 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông.

Đến 4 giờ ngày 26/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực 23,0 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông. Cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 kết hợp với gió mùa Tây Nam, từ ngày 24 đến đêm 25/7, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng phổ biến 60-130 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, tập trung tại vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Chiều và đêm 24/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào, dông, cục bộ mưa to (15-30 mm, có nơi trên 80 mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các khu vực đồi núi. Người dân, chính quyền các địa phương cần chủ động phòng tránh và theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng Thanh Hóa - Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.