Thông cáo báo chí số 08 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(Ngày Nay) - Ngày 28/10, ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan.

Thứ Ba, ngày 28/10/2025, ngày làm việc thứ 8 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Quốc hội dành cả ngày làm việc ở Hội trường (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) để tiến hành các nội dung sau:

(1) Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh, Phó Trưởng đoàn giám sát trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

(2) Xem video clip về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.”

Tại phiên thảo luận có 42 ý kiến đại biểu phát biểu, 1 ý kiến đại biểu tranh luận; trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về: giải pháp bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa đại dương; phòng ngừa ô nhiễm môi trường đất, môi trường biển, ô nhiễm không khí, nguồn nước; ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và phục hồi môi trường sau thiên tai; đánh giá các chỉ tiêu về môi trường; quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế, chất thải sinh hoạt từ nhựa; sự đồng bộ trong hệ thống thu gom rác thải; phát triển cơ sở dữ liệu môi trường, chuyển đổi số về bảo vệ môi trường quốc gia; ứng dụng công nghệ hiện đại trong cảnh báo thiên tai; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng bản đồ rủi ro cấp quốc gia; quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; xã hội hóa bảo vệ môi trường; bố trí và sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ môi trường; thuế, phí bảo vệ môi trường; áp dụng các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường; hoàn thiện cơ chế định giá dịch vụ; thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh, trái phiếu xanh; đảm bảo nguồn lực tài chính xanh; nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở; hội nhập và hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn môi trường và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai DTP hộ chiếu, sản phẩm số công nghệ AI, IOT, blockchain trong chuỗi quản lý rác, nước, không khí; tổ chức và phát triển thị trường các - bon; chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; hạ tầng bảo vệ môi trường; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; tăng cường cơ chế giám sát và chế tài xử phạt; trách nhiệm của nhà sản xuất trong công tác bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, ý kiến của một số đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát quy định của các văn bản pháp luật có liên quan để hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ môi trường.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 29/10/2025: Quốc hội làm việc cả ngày tại hội trường thảo luận về các nội dung:

(1) Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026;

(2) Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế-xã hội; cơ cấu lại nền kinh tế;

(3) Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành văn bản điều chỉnh nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội để xử lý vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật (theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật);

(4) Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 (phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).