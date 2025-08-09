Thông điệp của Thủ tướng nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Thông điệp nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Tạp chí Ngày Nay xin đăng tải toàn văn thông điệp:

Nhân dịp 58 năm kỷ niệm ngày thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN và nhân dân ASEAN.

Chúng tôi đánh giá cao sau 58 năm hình thành và phát triển, ASEAN ngày càng lớn mạnh cả về tầm vóc và vị thế, có vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong đa dạng và trở thành khu vực phát triển năng động và tâm điểm của tăng trưởng.

ASEAN đã thông qua đưa Tầm nhìn 2045 và đang nỗ lực phấn đấu để biến tầm nhìn này thành hiện thực. Đối với Việt Nam, sau ba mươi năm gia nhập ASEAN, cùng với sự lớn mạnh của ASEAN, chúng tôi cũng trưởng thành và lớn mạnh, với sự giúp đỡ tận tình, vô tư và trong sáng của các nước ASEAN.

Chúng tôi nỗ lực học tập các nước ASEAN và đã đưa ra Tầm nhìn 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, phù hợp với Tầm nhìn chung của Cộng đồng ASEAN.

Chúng tôi mong các nước ASEAN hỗ trợ hiện thực hóa tầm nhìn này. Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi cam kết tiếp tục đóng góp và nỗ lực hết sức mình để xây dựng một ASEAN đoàn kết, đồng thuận, thống nhất trong đa dạng và đưa ASEAN phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Xin trân trọng cảm ơn!