Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2159/QĐ-TTg ngày 28/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2025.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thành phố Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới)