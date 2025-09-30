Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2159/QĐ-TTg ngày 28/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ - Ảnh: VGP/LS
Ông Đỗ Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ - Ảnh: VGP/LS

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/9/2025.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thành phố Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới)

PV
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ bổ nhiệm nhân sự

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã thông qua chỉ thị giám sát đất, văn bản pháp lý đầu tiên trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập khung đánh giá và giám sát tình trạng đất. Đây được coi là bước đi quan trọng, khởi đầu cho mục tiêu đầy tham vọng: đưa toàn bộ đất ở châu Âu về trạng thái khỏe mạnh vào năm 2050, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, duy trì nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
(Ngày Nay) - Cuộc họp khẩn cấp vào phút chót của Tổng thống Donald Trump và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động sau ngày cuối cùng của tháng này.
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế
(Ngày Nay) - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã kêu gọi Moskva (Moscow) “tỉnh dậy và chấp nhận thực tế”, cho rằng Liên bang Nga chẳng có “gì đáng kể để khoe” về nỗ lực quân sự trong xung đột Ukraine.
Người thân, bạn bè chúc mừng Thùy Dương và huấn luyện viên Ngọc Đợi - Ảnh: Minh Khang
Thùy Dương đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025
(Ngày Nay) -Với 99.58 điểm, Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM) đã đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025, vượt qua chuông bạc và chuông đồng là Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long) và Vương Quan Trí (2009, An Giang).