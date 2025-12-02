Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển Chính phủ số

Người dân Phú Yên gượng dậy sau lũ với sự chung tay của tình nghĩa đồng bào cả nước (Ngày Nay) - Dù trận lũ lịch sử đã trôi qua gần nửa tháng, Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk vẫn còn ngổn ngang dấu vết thiên tai. Mỗi ngày, có hàng trăm chuyến xe cứu trợ liên tục đổ về, mang theo lương thực, nhu yếu phẩm và tinh thần sẻ chia từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Quốc hội thảo luận về chính sách đột phá phát triển giáo dục và y tế (Ngày Nay) - Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về cơ chế, chính sách đột phá và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển y tế. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục.

Góc khuất ở Quỹ tín dụng nhân dân (Ngày Nay) - Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ra đời từ năm 1993 với mục tiêu cốt lõi là “tương trợ lẫn nhau” giữa các thành viên. Các Quỹ hoạt động chủ yếu ở khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Rủi ro khi tự chẩn đoán bệnh bằng "bác sĩ AI" (Ngày Nay) - Sự phát triển nhanh của các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) như ChatGPT, Gemini... khiến việc tìm kiếm tư vấn y tế trực tuyến trở nên phổ biến. Tuy tiện lợi, nhưng nhiều người lại dựa vào AI để tự chẩn đoán và tự mua thuốc, thay vì đến cơ sở y tế. Các chuyên gia cảnh báo đây là thói quen nguy hiểm, dễ dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị không phù hợp, gây biến chứng nghiêm trọng và có thể đe dọa tính mạng.

Tuyên bố chung Việt Nam-Brunei Darussalam (Ngày Nay) - Ngày Nay trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam-Brunei Darussalam.

Châu Phi triển khai mũi tiêm dự phòng ngừa HIV với hiệu quả gần 100% (Ngày Nay) - Ngày 1/12, Nam Phi, Eswatini và Zambia bắt đầu triển khai tiêm thử nghiệm rộng rãi thuốc Lenacapavir nhằm phòng ngừa HIV - đánh dấu lần đầu mũi tiêm dự phòng này được áp dụng công khai tại châu Phi, vốn là khu vực có tỷ lệ nhiễm virus HIV cao.

Thú nhồi bông tích hợp AI: Tiện ích mới hay nguy cơ tiềm ẩn với trẻ nhỏ? (Ngày Nay) - Chú gấu Kumma của FoloToy, bán với giá 99 USD và sử dụng GPT-4o của OpenAI, đã khiến các nhà nghiên cứu “giật mình” khi tạo ra một số cuộc trò chuyện mang tính khiêu dâm.

Bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV (Ngày Nay) - Tối 1/12, Lễ bế mạc Festival quốc tế Âm nhạc Mới (Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu) lần thứ IV, năm 2025 và chương trình nghệ thuật thứ 6 của festival diễn ra tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Báo động đỏ thuốc lá điện tử: Lan nhanh trong giới trẻ, đe dọa sức khỏe cộng đồng (Ngày Nay) - Chiều 1/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổ chức HealthBridge tại Việt Nam, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam và các diễn giả tổ chức hội thảo “Cung cấp thông tin về tăng cường thực thi Nghị quyết của Quốc hội về quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”.