Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế nhà nước

(Ngày Nay) - Sáng 1/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế nhà nước chủ trì Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có các Phó thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong năm 2025, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành 9 nghị quyết chuyên đề liên quan các vấn đề quan trọng của đất nước và vừa trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là cơ sở quan trọng, cùng với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng để nước ta thực hiện tầm nhìn 2045 và tầm nhìn 100 năm, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm.

“Các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định chủ trương, đường lối; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, khả thi và hiệu quả phát triển đất nước; với tư duy, tầm nhìn theo hướng nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Theo Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về Phát triển kinh tế nhà nước. Triển khai thực hiện Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tại Phiên họp lần thứ Nhất này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào: Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đảm bảo tính thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đảm bảo các tài liệu thể hiện được “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm”; bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng để thể chế hóa, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước.

“Đường lối đã đúng, triển khai phải nhanh, làm đến cùng, lấy liệu quả làm thước đo, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng”, Thủ tướng chỉ rõ.

Theo Ban Chỉ đạo, Nghị quyết số 79-NQ/TW về Phát triển kinh tế nhà nước được ban hành trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực, quyết tâm đổi mới, cải cách trên nhiều lĩnh vực; hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; có từ 1 - 3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp thực hiện quản trị doanh nghiệp hiện đại trên nền tảng số; 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.

Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh, có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế; giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt, chiến lược của nền kinh tế.

Đối với tổ chức tín dụng nhà nước, có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường…

Để phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết xác định các giải pháp chung về phát triển kinh tế nhà nước như: Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo; hoàn thiện pháp luật đồng bộ, minh bạch; phân định rõ chức năng sở hữu, chức năng quản lý kinh tế, chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ không vì mục tiêu lợi nhuận với chức năng kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện hạch toán kinh tế - xã hội; tạo lập môi trường thuận lợi, công bằng, minh bạch; cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cải cách hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…

