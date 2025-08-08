Thủ tướng ký quyết định giải thể các ban chỉ đạo và tổ công tác liên ngành

(Ngày Nay) - Thủ tướng quyết định giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 11/1/2018 của Thủ tướng từ ngày 7/8/2025.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt được thành lập theo Quyết định số 56/QĐ-TTg ngày 11/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 7/8/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể tổ chức phối hợp liên ngành "Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương." Tổ công tác này được thành lập theo Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.