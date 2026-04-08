(Ngày Nay) - Theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 8/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng bao gồm: Ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ủy viên thường trực.

Theo Nghị định 152/2025/NĐ-CP, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật Thi đua, khen thưởng.