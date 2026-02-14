Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh Tư liệu)

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc-Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng-mừng Xuân, sáng 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Thắp nén hương thơm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kính cẩn nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời; đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác Hồ trong thời gian Bác ở nhà 67 và thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý cán bộ nhân viên Khu Di tích tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, chăm sóc, phát huy những giá trị hiện vật Khu Di tích và công trình Phủ Chủ tịch phục vụ khách đến thăm, góp phần lan tỏa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

PV
Thủ tướng Phạm Minh Chính Chủ tịch Hồ Chí Minh Nhà 67

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng
Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng
(Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, một số bảo tàng đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm công chúng.
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
(Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
(Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
(Ngày Nay) - Sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng cương vị nguyên thủ khiến ông không có thời gian đối mặt với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, trong khi yêu cầu tòa án tạm hoãn các vụ kiện nhằm vào mình, ông lại chủ động nộp hàng loạt đơn kiện mới, đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ USD, làm dấy lên tranh luận pháp lý về tính nhất quán trong lập trường của ông.
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
(Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.
NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn
NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn
(Ngày Nay) - Mỹ thúc đẩy “NATO 3.0”, yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu và tự đảm nhận phòng thủ. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép, liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước bước ngoặt tái cân bằng quyền lực.