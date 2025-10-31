Thủ tướng Phạm Minh Chính: Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng

(Ngày Nay) - Tối 30/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 – 2025 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Dự Lễ trao Giải còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 Giải A; 10 giải B; 12 giải C; 18 giải Khuyến khích.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cổ vũ và tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước, tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của báo chí trong phát hiện, đấu tranh, lên án những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã căn dặn: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân”, là một thứ “giặc nội xâm”.

Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh công cuộc đấu tranh “không khoan nhượng” với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong đó, có đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức là nơi tập hợp, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này.

Thủ tướng cho rằng, đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo, để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng; thu lại cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm héc-ta đất, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Qua 5 mùa Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và sức lan toả mạnh mẽ; phát huy thành công của những mùa giải trước, Thủ tướng cho rằng, Giải năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều “điểm nhấn” ấn tượng.

Trong đó, Giải đã thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí, với hơn 1.100 tác phẩm phong phú về thể loại, chất lượng được nâng lên. Các tác phẩm đều bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các tác phẩm đều mang tính thời sự cao, ghi nhận những vấn đề nổi lên từ thực tiễn, phản ánh sự thật, “chỉ mặt, điểm tên”, trực diện lên án những cá nhân và tập thể có biểu hiện tiêu cực.

Thủ tướng khẳng định, nhiều tác phẩm phản ánh gương người tốt, việc tốt, dũng cảm đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và có tính lan tỏa cao. Nhiều tác phẩm thể hiện rõ vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia tích cực của Nhân dân trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các đơn vị đã tổ chức thành công Giải báo chí rất ý nghĩa này; chúc mừng 44 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại buổi lễ, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thủ tướng lưu ý, trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn”, hành trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí, những người làm báo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc, giám sát của nhân dân. Mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhân dân đều biết, phải thật sự dựa vào nhân dân để công cuộc đấu tranh cam go này thu được kết quả tốt hơn nữa.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo “vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh”, tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “thép trong bút - lửa trong tim”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung quán triệt, thực hiện kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng hành, bảo vệ báo chí, những người làm báo và tổ chức, cá nhân dũng cảm đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ không ngừng đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho đội ngũ những người làm báo được thỏa sức sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.