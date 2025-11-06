Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

(Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là sự bổ sung nhân sự kịp thời, cần thiết đối với ngành Thanh tra, trong bối cảnh nước ta chuẩn bị tiến tới Đại hội XIV của Đảng và người tiền nhiệm là đồng chí Nguyễn Văn Quảng vừa được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tướng nêu rõ, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong ngành an ninh; có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn với hơn 27 năm công tác, trải qua nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương như: Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao…

Trong bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn cũng luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, năng động, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân, giao phó.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhận cương vị công tác mới, Thủ tướng mong đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn trên cương vị mới dành tâm sức của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cho rằng, những năm qua, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; luôn là “lá chắn” bảo vệ kỷ cương, phép nước, “công cụ trọng yếu” của Đảng, Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực và công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần gìn giữ sự trong sạch của bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ ta.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng cho rằng ngành Thanh tra tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thử thách cam go hơn, những nhiệm vụ nặng nề, phức tạp hơn, trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và cuộc chiến chống “giặc nội xâm” - tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là chống lãng phí.

Thủ tướng đề nghị, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tập trung tiếp tục xây dựng Đảng bộ Thanh tra thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện “sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, theo mô hình tập trung 2 cấp ở trung ương và địa phương. Đặc biệt là thực hiện bố trí Chánh Thanh tra các tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, sớm trình Chính phủ, bảo đảm hoàn thành đúng theo tiến độ Bộ Chính trị giao, trước ngày 15/12/2025.

Thủ tướng cũng đề nghị rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới; tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền; tăng cường công tác thanh tra nhằm bảo đảm trật tự, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực, trên phương châm “phòng, ngừa từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, kinh nghiệm và phẩm chất, đạo đức trong sáng của mình, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp tục phát huy, kế thừa truyền thống quý báu của ngành, đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ; cam kết trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu nhiều hơn nữa với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Người: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi. Gương mờ thì không soi được”.

Cùng với đó, đồng chí sẽ thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành, chấp hành sự phân công công tác; cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực, vượt qua những thách thức, trở ngại, đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp chung để công tác thanh tra thực sự là thanh bảo kiếm sắc bén của Đảng và Nhà nước, là chỗ dựa của nhân dân.