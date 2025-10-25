Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 3 Bộ trưởng

(Ngày Nay) - Sáng 25/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Dự hội nghị có: Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo một số địa phương liên quan.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định của Chủ tịch nước việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm đồng chí: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Trao các Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm và chúc mừng các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng; phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, vừa qua Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước đã tiến hành các quy trình, thủ tục, phê chuẩn bổ nhiệm đối với 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 3 Bộ trưởng; thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng, gửi gắm của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quốc hội, Chủ tịch nước đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ và tiếp tục quan tâm kiện toàn, tổ chức bộ máy và nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, các đồng chí được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà có kinh nghiệm gần 40 năm công tác. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và hoàn thiện hệ thống hành chính quản trị quốc gia hiện đại; đặc biệt là ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn" và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua. Lần đầu tiên, chúng ta có một nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, có kinh nghiệm 35 năm công tác. Đồng chí trải qua quá trình rèn luyện và trưởng thành từ vùng đất Bình Định giàu truyền thống. Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bình Định, đưa tỉnh trở thành điểm sáng của cả nước về chuyển đổi số.

Đồng chí Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Trong 43 năm công tác, đồng chí là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, dày dặn, toàn diện về công tác ngoại giao và công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, trải qua các chức vụ Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trần Đức Thắng có kinh nghiệm hơn 30 năm công tác, giữ nhiều cương vị khác nhau cả ở Trung ương và địa phương (Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy Hải Dương, Thanh tra Chính phủ). Trước khi quay trở lại Trung ương, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí đã cùng đội ngũ lãnh đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Hải Dương trở thành tỉnh thuộc nhóm tăng trưởng cao của Đồng bằng Sông Hồng, đứng thứ 11 cả nước về quy mô kinh tế năm 2024.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ có gần 40 năm kinh nghiệm công tác, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng tại tỉnh Kiên Giang cũ, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Cần Thơ từ tháng 1/2025. Đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, trưởng thành từ cơ sở, là người có nhiều đóng góp trong việc đưa tỉnh Kiên Giang cũ trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Đồng bằng Sông Cửu Long, là tỉnh mạnh về kinh tế biển và phát triển du lịch.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những cống hiến và nỗ lực bền bỉ của các đồng chí trên các cương vị công tác. Dù ở vị trí nào, các đồng chí cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu chung và sự lớn mạnh, trưởng thành của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị các đồng chí phụ trách. Đồng thời, chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tín nhiệm, giao đảm nhiệm những trọng trách mới - đây là niềm vinh dự, tự hào lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề.

Thủ tướng đánh giá, nhiệm kỳ này của Chính phủ là nhiệm kỳ hết sức đặc thù, đặc biệt, đầy những khó khăn, thách thức trên hầu hết các lĩnh vực và có những thay đổi về nhân sự; Chính phủ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Tình hình trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo, nhất là đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, xung đột, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chính sách thuế quan…

Nhiệm vụ nặng nề hơn, yêu cầu cao hơn, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, kết quả đạt được của năm 2025 và trong cả giai đoạn 2021 - 2025 là rất đáng trân trọng, tự hào; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân; tạo đà, tạo thế, tạo lực để đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Theo Thủ tướng, thời gian từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và hết năm 2025 không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ với tư cách là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất vẫn hết sức nặng nề, để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới; trong đó, phải góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.

"Phải giữ vững đoàn kết, thống nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí mới được bổ nhiệm phát huy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giải quyết công việc theo thẩm quyền", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lưu ý các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành trong việc giải quyết các công việc, chương trình, đề án được giao, Thủ tướng cho biết, Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới; Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ…; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các cú sốc từ bên ngoài.

Cùng với đó, ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; Tập trung cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; Đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khắc phục triệt để những "nút thắt", "điểm nghẽn"...; Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Củng cố, tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng, an ninh; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, phản ánh tình hình khách quan, trung thực, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho đất nước bước vào kỳ nguyên mới; Đối ngoại và hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm có một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai, trong đó phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm vào ngày 19/12/2025; xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; rà soát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; chuẩn bị; phục vụ Đại hội XIV của Đảng; làm tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; huy động mọi nguồn lực khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, bão lũ…

Nhắc nhở Đảng ủy Chính phủ khẩn trương hướng dẫn và tổ chức đánh giá theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho biết, vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất về việc cần có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền, để đất nước "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và mong muốn rằng, các đồng chí tân Phó Thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Chính phủ đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ các thời kỳ; phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của Dân tộc và Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm, đồng hành, ủng hộ của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, để Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh và các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã tín nhiệm, giao nhiệm vụ; biết ơn sâu sắc đồng chí Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, tin tưởng, tạo điều kiện để các đồng chí rèn luyện và trưởng thành.

Nhấn mạnh, vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy làm việc để cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội.