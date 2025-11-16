Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường thăm, làm việc tại ba nước

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sáng 16/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi từ ngày 16-24/11, theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Cộng hòa Algeria Sifi Ghrieb và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025.
Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân sang thăm chính thức Kuwait; Algeria và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân Lê Thị Bích Trân sang thăm chính thức Kuwait; Algeria và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn đại biểu chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân trong chuyến công tác có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng. Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cùng tham gia đoàn.

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao G20 thể hiện Việt Nam coi trọng hợp tác với các thành viên G20 và các đối tác quốc tế; khẳng định vai trò, vị thế, uy tín quốc tế ngày càng tăng và đóng góp ngày càng tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam tại các hội nghị, diễn đàn đa phương.

Cùng với đó, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước khu vực Trung Đông, châu Phi, trong đó có ba nước Nam Phi, Kuwait, Algeria.

Chuyến công tác nhằm củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Nam Phi, Kuwait, Algeria nói riêng và các nước khu vực Trung Đông, châu Phi nói chung.

Cũng qua đó, Việt Nam mong muốn thúc đẩy và tạo động lực mới cho phát triển quan hệ song phương Việt Nam với ba nước, hướng tới tầm cao mới, nhất là thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và các lĩnh vực có thế mạnh phù hợp với nhu cầu mỗi bên, tăng cường hợp tác tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Chuyến công tác tới 3 nước Kuwait, Algeria, Nam Phi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết số 34-NQ/TW và số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận số 125-KL/TW ngày 14/2/2025 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.

PV
Thủ tướng phu nhân thăm và làm việc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Grokipedia là bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển. Ảnh: AFP
Kết quả nghiên cứu chất lượng nguồn tin trên bách khoa toàn thư Grokipedia
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết Grokipedia, bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển, chứa hàng nghìn trích dẫn từ các nguồn “đáng ngờ” hoặc “gây tranh cãi”, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của công cụ này.
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
(Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.
Ảnh minh họa
Tò mò tò he: Sinh viên báo chí thổi hồn cùng sắc màu dân gian
(Ngày Nay) - “Tò mò tò he” là workshop văn hoá dân gian do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào 6/12/2025. Chương trình hứa hẹn mang đến cho người tham dự những giây phút thư giãn, sáng tạo và đầy hoài niệm thông qua nghệ thuật nặn tò he.
Disney và Youtube TV đạt thỏa thuận khôi phục kênh phát sóng
Disney và Youtube TV đạt thỏa thuận khôi phục kênh phát sóng
(Ngày Nay) - Ngày 15/11, Disney và YouTube TV thông báo đã đạt được thỏa thuận mới nhằm đưa trở lại các kênh như ABC và ESPN lên nền tảng truyền hình trực tuyến thuộc sở hữu Google, khép lại tình trạng gián đoạn kéo dài gần 2 tuần.
Mexico và vấn nạn ùn tắc giao thông
Mexico và vấn nạn ùn tắc giao thông
(Ngày Nay) - Theo báo cáo thường niên của hệ thống đánh giá giao thông toàn cầu TomTom Traffic Index, thủ đô Mexico City của Mexico hiện đứng đầu thế giới về mức độ ùn tắc giao thông khi người dân phải dành tới 152 giờ/năm để di chuyển trong tình trạng tắc nghẽn.