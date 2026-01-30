Thủ tướng: Triển khai các dự án giao thông quan trọng với tinh thần "4 không" và "5 hóa"

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu người đứng đầu, nhất là Bí thư cấp ủy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc để giải phóng mặt bằng nhanh.

Sáng 30/1, kết luận Phiên họp lần thứ 23 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với 27 tỉnh, thành phố có dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo chỉ rõ ưu tiên triển khai dự án đường bộ cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và những tuyến kết nối với Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Theo Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 31 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và khởi công, khánh thành các dự án vào dịp 19/12/2025 để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các đơn vị đã hết sức nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành 13/18 nhiệm vụ đúng thời hạn. Trong đó có một số nhiệm vụ nổi bật như: Quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục các bất lợi về thời tiết, ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau; hoàn thành 1.701km đường ven biển và Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số đoạn chưa thi hành để khai thác đồng bộ, nguyên nhân do một phần nhỏ giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, có một số vị trí cần phải xử lý ổn định taluy do ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai trong năm 2025. Các chủ đầu tư, nhà thầu cần tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm cho người dân lưu thông dịp Tết Bính Ngọ.

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; đã tổng hợp, đề xuất các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong phong trào “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc.”

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 13 nhiệm vụ, trong đó 5 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 8 nhiệm vụ chưa đến thời hạn. Tuy nhiên, vẫn còn 5 nhiệm vụ liên quan đến lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho biết, hiện nay cơ bản xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu... theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, đơn vị và địa phương đã quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu khắc phục bất lợi về thời tiết, ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ, đẩy nhanh tiến độ thi dự án.

Cùng với đó, các bên liên quan quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai thi công hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí tự động và công trình kiểm soát tải trọng xe trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Các địa phương đang tích cực chuẩn bị thủ tục đầu tư những dự án đường bộ quan trọng như: đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội; đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Hòa Bình -Mộc Châu, Cam Lộ-Lao Bảo, Bắc Kạn-Cao Bằng, Vinh-Thanh Thủy…

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu cùng với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng các cấp, theo đúng tinh thần hành động. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động triển khai công việc, không trông chờ, ỷ lại.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải đề cao trách nhiệm, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các kế hoạch, dự án trọng tâm, trọng điểm về tiến độ, chất lượng, kỹ thuật - mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, giá cả, phòng chống lãng phí, tiêu cực; phát hiện sớm, điều chỉnh ngay từ đầu không để sai phạm nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; triển khai công việc kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, tiêu chí, tiêu chuẩn, thẩm quyền; kịp thời giải quyết các vướng mắc.

Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu, nhất là Bí thư cấp ủy phải vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao; huy động cả hệ thống chính trị, các lực lượng vào cuộc để giải phóng mặt bằng nhanh, đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Các bên liên quan cần quan tâm quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của người dân, chỗ ở mới ít nhất bằng hoặc hơn nơi ở cũ và tăng cường đối thoại, trao đổi để người dân nhận thức, nâng cao trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu, đấu giá, chỉ định thầu, Thủ tướng đề nghị phải bảo đảm làm đúng luật pháp, làm “đúng, trúng,” bảo đảm hiệu quả; dứt khoát không chia nhỏ gói thầu, tránh việc bán thầu, thông thầu, “quân xanh, quân đỏ”; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Đối với đường bộ cao tốc, các bên liên quan cần ưu tiên chọn thầu đối với những tập đoàn, doanh nghiệp uy tín, đã từng làm tốt ở những dự án cao tốc đã hoàn thành.

Thủ tướng lưu ý thành phố Cần Thơ rút kinh nghiệm để triển khai nhanh hơn phần việc trên địa bàn của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng. Bộ Xây dựng cùng Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét các dự án, tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án ngay từ đầu và khi phát hiện những vấn đề không bình thường, vấn đề mới nổi lên, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, tham nhũng.

Các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân trên công trường phát huy cao độ tinh thần yêu nước, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió," “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “3 ca, 4 kíp,” cùng các địa phương không để người lao động “cô đơn trên công trường.”

Lực lượng Quân đội, Công an phát huy vai trò tích cực, chủ động hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc để triển khai dự án đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật-mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tiếp tục mở rộng không gian phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng phối hợp xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm của đầu tư công trung hạn, bảo đảm đến năm 2030, đạt được mục tiêu hoàn thành ít nhất 5.000km đường bộ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng.

Trong đó, ưu tiên các đoạn tuyến ở Đồng bằng sông Cửu Long để hết năm 2026 phải hoàn thành 600km đường cao tốc ở khu vực, đến năm 2030 phải hoàn thành tiếp 600km nữa. Các dự án ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La vẫn còn khó khăn, do đó các bên liên quan cần tiếp tục tìm những điểm nào ngắn nhất để đầu tư xây dựng đường cao tốc từ đồng bằng lên các khu vực này; hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (Cao Bằng), các tuyến kết nối với Lào như tuyến Vinh-Thanh Thủy, Mỹ Thủy-La Lay; các dự án kết nối Tây Nguyên.

Nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Công điện số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.Đối với việc đầu tư xây dựng, mở rộng các sân bay Long Thành, Cà Mau, Quảng Trị, Gia Bình, Phù Cát, Phú Quốc, Côn Đảo…, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, tích cực; tích cực thanh tra, kiểm tra, “ai sai thì phải bị xử lý,” nhưng không để ảnh hưởng tới các dự án; tích cực mở rộng về quy mô, đường bay. Tỉnh Sơn La tiếp tục nghiên cứu, khôi phục sân bay Nà Sản.

Về các dự án bến cảng, nhất là Cái Mép-Thị Vải, Lạch Huyện, Hòn Khoai, Liên Chiểu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thực hiện đầu tư, mở rộng; phát triển kinh tế sân bay, kinh tế hàng không. Thủ tướng cũng lưu ý triển khai nhanh các dự án giao thông kết nối các cảng biển, các sân bay, nhất là sân bay Long Thành, đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Liên quan vấn đề nguyên vật liệu, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các các bộ, ngành, địa phương, đơn vị trên tinh thần linh hoạt, không để ách tắc. Tỉnh An Giang tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khai thác tối đa các mỏ ở địa phương để cung cấp cho Đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương có mỏ nguyên vật liệu thông thường (cát, đá, sỏi...) chủ động phối hợp với các địa phương khác, nhà thầu, chủ đầu tư để đáp ứng yêu cầu cho công trình.

Bộ Xây dựng căn cứ tình hình cụ thể điều chỉnh giá cả phù hợp; tích cực triển khai sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp đúng quy trình, thủ tục. Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát các dự án trọng điểm để cùng các bộ, ngành, địa phương chủ động xử lý mọi vướng mắc về nguyên vật liệu.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng lưu ý các địa phương nỗ lực hoàn thành 5 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi tích cực phê duyệt các dự án được giao.

Lưu ý, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản về thể chế, chính sách; động viên, khen thưởng kịp thời. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh các công trình phục vụ APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “4 không”: Không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm” và các dự án phải bảo đảm “5 hóa”: Số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa hiệu quả; thông minh hóa quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.