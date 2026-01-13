Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kéo giảm giá nhà ở phù hợp với thực tế

(Ngày Nay) - Sáng 13/1, kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo), trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là nhà ở chung cư phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, quy luật thị trường.

Cần kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản

Phiên họp đánh giá, thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tiếp tục được quan tâm hoàn thiện. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, dành tính dụng thoả đáng cho bất động sản, nhất là cho nhà đầu tư và người mua nhà ở xã hội, tình hình thị trường bất động sản phát triển theo hướng bền vững, đặc biệt nhà ở xã hội phát triển vượt mục tiêu.

Trong năm 2025, cả nước đã chấp thuận chủ trương đầu tư 428 dự án nhà ở thương mại với tổng mức đầu tư vào khoảng 3,8 triệu tỷ đồng; cấp phép xây dựng mới 164 dự án với quy mô khoảng 53 ngàn căn/lô/nền nhà ở, hoàn thành xây dựng 208 dự án với hơn 49.000căn/lô/nền. Trong năm 2025, giá giao dịch bất động sản chung cư tăng từ 20-30% so năm 2024; giá biệt thự và nhà liền kề trong dự án tăng từ 10-20% so năm 2024; giá đất nền tăng từ 20-25% so với năm 2024. Đáng chú ý, nhà ở xã hội phát triển nhanh. Năm 2025, cả nước đã hoàn thành trên 103 ngàn căn nhà ở xã hội, đạt 103% so với chỉ tiêu đề ra; có 20 địa phương hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao.

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cụ thể cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội; đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản; chuẩn hóa thông tin dữ liệu lên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hoàn thiện quy hoạch phát triển nhà ở; cần có đề án phát triển nhà ở với giá phù hợp…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai quyết liệt thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ công tác phát triển nhà ở và thị trường bất động sản được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, việc xây dựng thể chế, cơ chế chính sách được quan tâm; cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương được tăng cường; nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, đất đai, nguồn vốn và tổ chức thực hiện, đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội được kịp thời tháo gỡ; thị trường bất động sản đi vào ổn định hơn; kết quả phát triển nhà ở xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhân dân được hưởng thụ nhiều hơn.

Khẳng định, kết quả nêu trên khẳng định tính đúng đắn của việc kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo và việc ban hành kịp thời cơ chế, chính sách đặc thù, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, nhất là 20 địa phương đã hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế như nguồn cung nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê còn thiếu; việc nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân còn bị động…

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu đề cao trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; triển khai với tinh thần “làm đến nơi đến chốn, không hình thức, màu mè; làm việc nào ra việc đó”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để tình trạng việc dễ thì làm, việc khó để đấy.

Trong đó, tập trung vào hoàn thiện, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch, giải quyết quỹ đất sạch, giảm thủ tục hành chính, thành lập quỹ nhà ở, trung tâm giao dịch bất động sản… trên tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Nêu rõ quan điểm “mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững đất nước; phải đảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Thủ tướng yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; nói ít, làm nhiều; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất; "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, cân đo, đong đếm, lượng hóa được". Doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong tổ chức thực hiện; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm công bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của nhân dân và kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là nhà ở chung cư phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, quy luật thị trường; rà soát, cắt giảm tất cả thủ tục hành chính không cần thiết, giảm phiền hà cho người dân; kiểm soát chặt chẽ, hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng, các mục tiêu ưu tiên và có chính sách kiểm soát, quản lý rủi ro để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; rà soát, đưa ra các mục tiêu cụ thể nhà ở xã hội và thị trường bất động sản ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều tra hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, theo hướng chuẩn hóa quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế “một cửa, liên thông”, từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; bảo đảm kết nối, đồng bộ, khai thác hiệu quả; đảm bảo mỗi nhà ở phải có định danh.

Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; hướng dẫn các địa phương rà soát, hoàn thiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng thời các thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội; thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở địa phương…

Bộ Tài chính chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ, “thổi giá” động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ nhà ở địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định; nghiên cứu để có các chính sách, giải pháp hiệu quả về tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp, dự án nhà ở xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng kết phong trào thi đua; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp cận đầy đủ, kịp thời, chính xác các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là chính sách, chương trình, dự án nhà ở xã hội; phòng ngừa tiêu cực, trục lợi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang; chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện giao chủ đầu tư, tổ chức khởi công và triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, chia sẻ đồng bộ với dữ liệu về đất đai, nhà ở, ngân hàng và các cơ sở dữ liệu liên quan, phục vụ xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhất là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản, nhất là chính sách nhà ở xã hội cho người nghèo, người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng yếu thế; chỉ đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công; đồng thời triển khai khởi công các dự án mới, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đồng thời kiểm soát để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn. Trong đó, khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, bao gồm nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động; chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương; bảo đảm việc quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính; kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh; bố trí đủ cán bộ, công chức, phân công cán bộ chuyên trách theo dõi lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội; bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp trên tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.

Nhấn mạnh, nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân; chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là chậm trễ trong chăm lo đời sống Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, bằng tâm huyết, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước.