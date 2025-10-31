Thúc đẩy thực hiện Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

(Ngày Nay) - Ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục khẳng định vai trò động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững. Đây là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chia sẻ trong họp báo thường kỳ tháng 10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra ngày 31/10, tại Hà Nội.

Ban hành nhiều Nghị quyết, Nghị định

Tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Hà Minh Hiệp cho biết, trong tháng 10/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Nghị quyết, 7 Nghị định và 7 Quyết định quan trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của ngành. Đáng chú ý, Nghị quyết số 307/NQ-CP ngày 6/10/2025 đã chính thức bổ sung dự án Luật Trí tuệ nhân tạo trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý, cũng như thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây là những kết quả nổi bật trong công tác hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.

Các Nghị định được ban hành, tập trung hướng dẫn chi tiết các nội dung của Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, từ cơ chế tự chủ, tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhân lực, giải thưởng khoa học, đến chương trình nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, Nghị định số 271/2025/NĐ-CP quy định việc thành lập và góp vốn doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Hà Nội, mở ra cơ chế mới, đưa tri thức khoa học vào thực tiễn sản xuất.

Cũng trong tháng 10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như: Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kế hoạch triển khai thi hành các luật sửa đổi trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và khoa học công nghệ; phê duyệt chương trình khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng viễn thông và hạ tầng số quốc gia đến năm 2030; ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế-xã hội cùng quy trình xét chọn sáng kiến đột phá và kế hoạch triển khai thi hành Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo... nhằm lượng hóa đóng góp của khoa học và công nghệ từng ngành, từng địa phương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả đầu tư công cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành 5 Thông tư hướng dẫn chuyên ngành như: Quy định về kiểm toán kỹ thuật đối với chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy; hướng dẫn đánh giá sơ bộ an toàn hạt nhân cho địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư; quy định trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet; quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; và hướng dẫn xác định vị trí việc làm chuyên trách về chuyển đổi số, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Bộ cũng ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất, thúc đẩy phát triển hạ tầng số và hỗ trợ công tác điều hành chính phủ điện tử.

Nhiều sự kiện trọng điểm và nhiệm vụ tháng 11/2025

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh: Cùng với công tác xây dựng chính sách, một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 10/2025 là sự kiện “Đổi mới sáng tạo toàn dân-Động lực phát triển quốc gia” đã được tổ chức, giới thiệu hàng trăm sản phẩm, giải pháp công nghệ mới của Việt Nam; Sự kiện VNIX-NOG 2025 cũng hướng tới mục tiêu phát triển Internet thế hệ mới IPv6-Only, tự động hóa hạ tầng mạng và nâng cao chất lượng dịch vụ Internet quốc gia. Đặc biệt, Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 với chủ đề “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn” đã tổng kết giai đoạn 2020-2025, công bố Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chuyển đổi số, đồng thời định hướng cho giai đoạn tiếp theo với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng cho biết: Trong tháng 11/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện 5 dự án Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành những Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9; hoàn thiện các dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phát triển công nghiệp công nghệ số và khu công nghệ số tập trung; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal; cùng các quy định sửa đổi điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

Song song đó, Bộ tiếp tục triển khai các đề án trọng điểm như: Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học; Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050; Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử…