Tiêm chủng Long Châu hợp lực AIA Việt Nam khởi động chuỗi hội thảo sức khỏe

(Ngày Nay) - Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam hợp tác khởi động chuỗi hội thảo “Chăm sóc sức khỏe chủ động - Phòng bệnh bằng Vaccine” trên phạm vi toàn quốc. Chương trình hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh chủ động, song hành với các hoạt động tư vấn, tiêm chủng lưu động và chăm sóc sức khỏe.

Theo chuyên gia y tế, vào giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường kèm độ ẩm tăng cao tạo môi trường thuận lợi cho các virus, vi khuẩn gây các bệnh truyền nhiễm như: cúm mùa, sởi, sốt xuất huyết… phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Bên cạnh đó, HPV, viêm gan… vẫn là những mối nguy luôn “rình rập” sức khoẻ con người. Giữa bối cảnh các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, ngành y tế khẳng định tiêm chủng là giải pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả và bền vững khi đã cứu sống hơn 150 triệu người, tương đương hơn 3 triệu người mỗi năm trên thế giới trong 50 năm qua. Cùng với đó ngày càng có nhiều người ở mọi lứa tuổi được bảo vệ khỏi các bệnh có vaccine.

Tại chuỗi hội thảo, người dân có cơ hội giao lưu trực tiếp với các bác sĩ, chuyên gia từ Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu để cập nhật kiến thức về: nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm phổ biến theo từng nhóm tuổi; những biến chứng nghiêm trọng nếu không tiêm phòng; vai trò của vaccine trong phòng bệnh chủ động; các loại vaccine được khuyến nghị cho người trưởng thành, trẻ em và người cao tuổi... Các phần trình bày được xây dựng theo hướng khoa học và gần gũi, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng của việc tiêm phòng đúng, đủ, kịp thời cho bản thân và gia đình.

Đại diện AIA Việt Nam chia sẻ: “Sứ mệnh của AIA Việt Nam là trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên mọi hành trình sống khỏe và hạnh phúc của người Việt. Việc song hành cùng đơn vị tiêm chủng uy tín, giàu kinh nghiệm như Long Châu chính là lời cam kết của chúng tôi trong việc ưu tiên mang những giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng, các dịch vụ y tế chuẩn mực và an toàn đến khách hàng.”

Bên cạnh cung cấp các thông tin y khoa bổ ích, chương trình còn tổ chức hoạt động tiêm phòng và tư vấn sức khỏe chuyên sâu. Với kinh nghiệm và năng lực đã được khẳng định trong tổ chức các chương trình tiêm chủng lưu động quy mô lớn, Long Châu đảm bảo quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt, an toàn ở mọi khâu. Hệ thống cam kết vaccine chính hãng, chất lượng cao. Vaccine được bảo quản, giám sát chặt chẽ tại hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO ứng dụng công nghệ tiên tiến từ châu Âu để luôn giữ được hiệu lực, độ ổn định và an toàn tối đa. Đáng chú ý, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng vững chuyên môn, thường xuyên được đào tạo chuyên sâu với các bệnh viện và đơn vị hàng đầu, thực hành tiêm nhẹ nhàng và chăm sóc khách hàng ân cần xuyên suốt mọi quá trình.

Hai đơn vị kỳ vọng, chuỗi hội thảo, tư vấn và tiêm chủng lưu động sẽ giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế dự phòng thiết yếu, góp phần gia tăng miễn dịch cộng đồng. Hợp lực dựa trên thế mạnh chuyên môn y tế của Long Châu và nền tảng khách hàng - hệ thống hội thảo của AIA Việt Nam, qua đó kiến tạo mô hình truyền thông hiệu quả, bền vững, có chiều sâu, thúc đẩy “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Đại diện Long Châu bày tỏ, các hoạt động là bước đi nhất quán trên hành trình bền bỉ nâng cao sức khỏe hàng triệu gia đình Việt Nam, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ. Thông qua mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng, đơn vị ngày càng phát huy vai trò điểm chạm y tế đầu tiên, “gần dân, sát dân”, mang đến những sản phẩm - dịch vụ y tế chất lượng, an toàn và minh bạch.

Lấy con người làm trung tâm, lấy phòng bệnh làm nền tảng, trong thời gian tới hệ thống sẽ tiếp tục đồng hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đưa các chương trình tiêm chủng, tầm soát, chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng. Hành trình này không chỉ ở đô thị mà cả những vùng sâu, vùng xa, địa phương khó khăn…, góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế cho người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.