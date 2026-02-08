Tiêm vaccine cúm khi mang thai không làm tăng nguy cơ tự kỷ

(Ngày Nay) - Theo phóng viên tại Tel Aviv, một nghiên cứu quy mô lớn tại Israel cho thấy việc tiêm vaccine cúm trong thời kỳ mang thai không làm tăng nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, qua đó bác bỏ các thông tin sai lệch và lo ngại kéo dài nhiều năm qua liên quan đến an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học JCPP Advances, do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Y tế Đại học Soroka, Đại học Ben-Gurion Negev, Trung tâm Quốc gia Azrieli về tự kỷ và phát triển thần kinh, cùng cơ quan y tế Clalit (thuộc quỹ bảo hiểm lớn nhất Israel) phối hợp thực hiện.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu y tế của 153.321 trẻ em sinh tại Israel trong giai đoạn 2016–2020, theo dõi đến năm 2024, dựa trên hồ sơ thai sản, tiêm chủng, sinh nở và theo dõi y tế dài hạn. Sau khi hiệu chỉnh nhiều yếu tố nhân khẩu học và lâm sàng như tuổi của mẹ, dân tộc, nơi cư trú, đặc điểm thai kỳ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nghiên cứu không phát hiện bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc tiêm vaccine cúm trong thai kỳ và nguy cơ tự kỷ ở trẻ.

Theo Giáo sư Gal Meiri, một trong những tác giả chính, kết quả cho thấy không có sự khác biệt về nguy cơ tự kỷ dù vaccine được tiêm ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Ông Meiri nhấn mạnh những khác biệt nhỏ ban đầu quan sát được trong một số nhóm dân cư không xuất phát từ vaccine, mà liên quan đến mức độ tiếp cận dịch vụ y tế và khả năng chẩn đoán.

Các nhà khoa học lưu ý rằng tại những nhóm dân cư có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn, đặc biệt ở khu vực trung tâm Israel, tỷ lệ chẩn đoán tự kỷ cũng cao hơn do nhận thức y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ tốt hơn, trong khi ở các cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp, tỷ lệ chẩn đoán cũng thấp hơn. Khi các yếu tố này được đưa vào mô hình phân tích, mối liên hệ giữa vaccine và tự kỷ hoàn toàn biến mất.

Nghiên cứu đồng thời nhấn mạnh nhiễm trùng kèm sốt kéo dài trong thai kỳ, trong đó có cúm, mới là yếu tố có thể làm tăng nguy cơ các vấn đề phát triển thần kinh ở trẻ. Do đó, tiêm vaccine cúm không chỉ an toàn mà còn là biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe của cả bà mẹ và thai nhi.

Các tác giả cho rằng kết quả nghiên cứu củng cố các khuyến nghị y tế hiện hành và góp phần trấn an phụ nữ mang thai trước những thông tin sai lệch về vaccine, vốn gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.