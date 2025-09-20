Tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

(Ngày Nay) - Chuyến công tác của Chủ tịch nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam còn có các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chuyến công tác lần này diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2025) và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững (9/2023-9/2025), góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ vào ngày 12/7/1995. Đây là một dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.

Kể từ đó, quan hệ hai nước mỗi ngày qua đi lại có thêm những dấu mốc mới. Hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7/2013; nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Đây là những bước tiến quan trọng trong quan hệ hai nước, dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Điều này tạo cơ sở để hai bên tăng cường quan hệ về chính trị, ngoại giao với các chuyến thăm cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Sau 2 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tăng chất chiến lược trong hợp tác giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

Trong 2 năm qua, đã có nhiều cuộc gặp gỡ, điện đàm giữa lãnh đạo Việt Nam với Tổng thống Hoa Kỳ, trước đây là Tổng thống Joe Biden và nay là Tổng thống Donald Trump.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết chỉ trong vài tháng qua đã có 3 cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump (vào ngày 11/11/2024; ngày 4/4/2025 và ngày 2/7/2025).

Trong các cuộc trao đổi, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc ở tất cả các kênh, các cấp, đặc biệt là cấp cao. Các cuộc tiếp xúc cấp cao tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Trên cơ sở quan hệ chính trị ngày càng mở rộng, hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ đã có bước phát triển mạnh mẽ. Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, hiện Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Tính từ năm 1995, khi hai nước bình thường hóa quan hệ, thương mại song phương đã tăng từ 450 triệu USD năm 1995 lên mức hơn 123 tỷ USD vào năm 2022; đạt 110,84 tỷ USD vào năm 2023; đạt gần gần 134,6 tỷ USD năm 2024. Hai nước phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 200 tỷ USD trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Hoa Kỳ dành ưu tiên cao cho đàm phán thương mại đối ứng với Việt Nam và hai bên sớm đạt nhận thức chung cấp cao, định hướng cho tiến trình đàm phán cụ thể nhằm bảo đảm thương mại bền vững và cân bằng hơn.

Về đầu tư, nhiều năm qua Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ tại Việt Nam đạt 11,8 tỷ USD với 1.429 dự án còn hiệu lực (tính đến tháng 1/2025). Việt Nam tiếp tục thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhất là các công ty hàng đầu về công nghệ, năng lượng, logistics, trong khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam mong muốn đầu tư vào Hoa Kỳ.

Ngược lại, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư tại thị trường Hoa Kỳ. Tháng 5/2025, Hoa Kỳ đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư tại Hoa Kỳ - SelectUSA Investment Summit 2025 - với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ Việt Nam. Đây là đoàn doanh nghiệp Việt Nam đông đảo nhất từ trước tới nay, phản ánh rất rõ sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam mong muốn đầu tư vào Hoa Kỳ…

Ngoài lĩnh vực kinh tế-thương mại, hợp tác khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch giữa hai nước cũng ngày càng mở rộng, thực chất hơn trên những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu. Việt Nam đang có khoảng 30.000 học sinh, sinh viên học tại Hoa Kỳ, đứng thứ 6 trong số những quốc gia có nhiều du học sinh tại nước này.

Giao lưu văn hóa và nhân dân giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua tăng trưởng về số lượng du học sinh, du lịch… tạo cầu nối hiểu biết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước.

Tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp

Với đà phát triển tốt đẹp thời gian qua, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh năm 2025, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995-12/7/2025) và 2 năm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững (9/2023-9/2025).

Chuyến công tác nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, cụ thể hóa các cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết dự kiến trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có nhiều hoạt động song phương với Hoa Kỳ liên quan các lĩnh vực chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa và giao lưu con người. Các hoạt động này sẽ góp phần duy trì ổn định và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện trong thời gian tới.

Về triển vọng hợp tác, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết các lĩnh vực tiềm năng phát triển mạnh nhất giữa hai nước thời gian tới trước hết là kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ. Đây là những lĩnh vực rất phù hợp với nhu cầu, định hướng, ưu tiên phát triển của ta trong kỷ nguyên mới, đồng thời cũng phù hợp với mục tiêu và xu hướng bảo đảm đa dạng hóa và sự bền vững của chuỗi cung ứng của phía Hoa Kỳ.

Đây là cơ hội để Việt Nam trở thành đối tác tin cậy trong các chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Lĩnh vực văn hóa và du lịch cũng là lĩnh vực có tiềm năng giữa hai nước. Năm 2026 sẽ là dịp kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, là cơ hội tốt để hai nước tổ chức các hoạt động văn hóa có ý nghĩa.

Việt Nam cũng đang thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo, việc tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và học hỏi kinh nghiệm từ phía Hoa Kỳ sẽ có tác động tích cực tới khía cạnh phát triển này cho Việt Nam.

Ngoài ra, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng có nhiều triển vọng. Nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam là lớn và kinh nghiệm cũng như trải nghiệm về giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ là những đặc điểm tốt mà Việt Nam có thể ghép nối nhiều hơn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên của Việt Nam và cũng góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Với nền tảng vững chắc đã được kiến tạo, hai nước sẽ tiếp tục đồng hành, cùng nhau giải quyết các thách thức và nắm bắt các cơ hội nhằm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.