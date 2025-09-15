Việt Nam - Hoa Kỳ nỗ lực làm sạch ô nhiễm dioxin, hỗ trợ người khuyết tật

(Ngày Nay) - Đại diện phía Việt Nam và Hoa Kỳ đã chứng kiến lễ khởi công hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, đồng thời ký kết thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD cho dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

Ngày 15/9, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cơ quan, đại diện một số tổ chức quốc tế tham dự, chứng kiến các sự kiện: Bàn giao mặt bằng đất sạch dioxin; khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin; ký thỏa thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam chủ trì các sự kiện trên.

Tham gia sự kiện có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper làm Trưởng đoàn đại biểu Hoa Kỳ; đại diện tổ chức quốc tế gồm: Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP); Quỹ môi trường toàn cầu (GEF); Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Hoa Kỳ khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung vào năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và sự phát triển bền vững.

Tại sự kiện, đại diện Đại sứ quán Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam đã trao chứng nhận các khu vực đã làm sạch dioxin với khoảng 6ha ở sân bay Biên Hòa.

Sau 6 năm thực hiện (từ tháng 12/2019 đến nay), Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa đã xử lý được gần một nửa diện tích đất ô nhiễm dioxin ở các khu vực trong sân bay Biên Hòa và một phần bên ngoài sân bay đạt ngưỡng an toàn, bàn giao cho Quân chủng Phòng không - Không quân và cơ quan chức năng địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghi thức khởi công hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt xử lý dioxin, thuộc Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho rằng, hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt xử lý dioxin là công nghệ then chốt đảm bảo sự thành công của Dự án; đồng thời hiện thực hóa cam kết của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam là hoàn thành xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa trước năm 2030.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin.

Đây là hoạt động tiếp nối thành công của Dự án đang thực hiện tại các địa phương (trước hợp nhất) gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đồng Nai từ năm 2021, sắp tới dự kiến mở rộng tại 2 tỉnh Cà Mau, Quảng Ngãi.

Sau 3 năm thực hiện Dự án tại 6 địa phương đã hỗ trợ hơn 32.000 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đạt hơn 60% mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế, việc làm cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin được đặt ra trong kế hoạch quốc gia.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper cho rằng, việc bàn giao diện tích đất đã được xử lý sạch dioxin, đồng thời khởi công xây dựng hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin cho thấy nỗ lực chung giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ.