Toàn quyền Australia và Phu quân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(Ngày Nay) - Tối 9/9, Toàn quyền Australia và Phu quân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Chiều tối 9/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9-12/9/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân.

Ra đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Hùng Tâm.

Tham gia đoàn Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có ông Jeff Barnes, Phó Trợ lý của Toàn quyền; ông Robert Ayling, Thư ký Báo chí; bà Natalie Kolobaric, Thư ký Chiến lược và Kế hoạch; bà Tiffany McCormack, Thư ký riêng và nghi lễ; bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam.

Bà Sam Mostyn tuyên thệ nhậm chức Toàn quyền thứ 28 của Australia vào ngày 1/7/2024. Là một nữ doanh nhân và nhà lãnh đạo cộng đồng, bà Mostyn được biết đến với những đóng góp đặc biệt cho cộng đồng Australia.

Bà có thời gian dài đảm nhận các vị trí điều hành và quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, thể thao, biến đổi khí hậu, nghệ thuật, chính sách và các lĩnh vực phi lợi nhuận.

Năm 2024, bà Mostyn được trao Huân chương Australia hạng AC (Companion of the Order of Australia) vì những đóng góp xuất chúng trong việc đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng giới và trong các lĩnh vực thể thao, văn hóa, kinh doanh, hòa giải và phát triển môi trường bền vững.

Bà đã từng được trao Huân chương Australia hạng AO (Officer of the Order) vào năm 2021. Nhờ những đóng góp liên tục của mình với vai trò là người vận động cho bình đằng và hòa nhập giới, phát triển bền vững và các hành động vì biến đổi khí hậu, bà Mostyn được trao Giải thưởng danh dự Ngày Liên hợp quốc 2020 và Bằng Tiến sỹ Luật danh dự của Trường Đại học Quốc gia Australia năm 2018.

Gần đây, bà Mostyn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Aware Super, Trung tâm Phát triển Chính sách, Beyond Blue, Quỹ đầu tư cho Phụ nữ Australia, Quỹ Thanh niên Australia, Lực lượng Bình đẳng Kinh tế cho Phụ nữ, Tổ chức Nghiên cứu Quốc gia Australia vì An toàn Phụ nữ ANROWS và Hội đồng Khí hậu.

Bà cũng đã tham gia hội đồng quản trị của một vài công ty hàng đầu Australia như Mirvac, Citi Australia, Transurban và Virgin Australia. Bà đã dành hơn một thập kỷ làm việc cho hội đồng quản trị của GO Foundation & Climateworks Australia và trong thời gian này cũng tham gia ban quản trị của Tonic Media và Ủy ban Kinh doanh và Phát triển Bền vững Toàn cầu.

Bà Mostyn là ủy viên của Liên đoàn Bóng đá Australia trong hơn một thập kỷ cho tới năm 2017. Bà cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực thể thao và là người ủng hộ thành lập Giải bóng nữ của Liên đoàn Bóng đá Australia và là đồng sáng lập Minerva Network, chương trình phát triển và tư vấn duy nhất của Australia dành cho các nữ vận động viên chuyên nghiệp.

Từ năm 2013-2017, bà là Chủ tịch của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia. Bà Mostyn trở thành Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Sức khỏe Tâm thần Quốc gia vào năm 2012 và Phó Chủ tịch Hội đồng Đa dạng Australia vào năm 2010. Bà đã phục vụ tại Khoa Australia của Chương trình Lãnh đạo Kinh doanh và Phát triển Bền vững của Đại học Cambridge từ năm 2010-2024.

Bà đã đóng góp vào các đánh giá độc lập mang lại nhiều cải cách trong cộng đồng với tư cách là thành viên của hội đồng Đánh giá Tài trợ Thể thao Crawford (năm 2009) và Đánh giá về Đối xử với Phụ nữ trong Lực lượng Quốc phòng Australia (năm 2012).

Bà đã chủ trì Đánh giá Cơ hội Kinh tế của Phụ nữ của Chính quyền bang NSW (năm 2022) và báo cáo Lực lượng Bình đẳng Kinh tế của Phụ nữ (năm 2023). Bà cũng là thành viên của hội đồng quản trị của Cơ quan Hòa giải Australia và Hội đồng Nghệ thuật Australia.

Trước khi đảm nhận các cương vị không điều hành, bà đã giữ các vai trò điều hành cấp cao tại Tập đoàn Bảo hiểm Australia, Optus và Cable & Wireless. Bà Mostyn kết hôn với ông Simeon Beckett và họ có một cô con gái lớn là Lotte Beckett. Bà Mostyn là một người hâm mộ của Câu lạc bộ Sydney Swans và đã làm trong ban quản trị từ năm 2017-2024.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho biết, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, giúp khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chính trị sau hơn một năm rưỡi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Đối với Australia, chuyến thăm thể hiện chính sách nhất quán coi trọng và đặt ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đối với Việt Nam, việc đón Toàn quyền Australia đến thăm góp phần triển khai chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước coi trọng quan hệ với các nước khu vực Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là Australia, nước có vai trò quan trọng ở khu vực, trước đây là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện có quan hệ hợp tác rất hiệu quả và tích cực với Việt Nam.

“Chuyến thăm chắc chắn sẽ góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Cùng với đó, sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai nước sẽ tiếp tục được bồi đắp,” Đại sứ khẳng định.