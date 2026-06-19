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Toàn văn phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026

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(Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hải Phòng.

Thưa các nhà báo lão thành, các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo quốc tế.

Thưa toàn thể quý vị đại biểu và công chúng cả nước!

Hôm nay, giữa sắc đỏ rực rỡ của thành phố cảng “Trung dũng - Quyết thắng”, tôi rất vui mừng cùng các đồng chí dự Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 - Ngày hội lớn của những người làm báo cả nước, diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Hội Báo không chỉ là nơi hội tụ, tôn vinh nghề báo, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, biểu dương lực lượng và tiếp thêm khí thế cho một nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các nhà báo lão thành, quý vị đại biểu, cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, người làm báo và công chúng báo chí cả nước những tình cảm chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí có một mùa hội báo thật ý nghĩa và thành công.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Quán triệt tư tưởng đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là giao ước trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng gửi gắm cho những người làm báo.

Nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Thời gian qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ: quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Hội Nhà báo Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan đồng tổ chức. Các phiên thảo luận sẽ đi thẳng vào những vấn đề nóng nhất của nghề báo hôm nay: đổi mới mô hình tòa soạn, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số - minh chứng cho bản lĩnh và khát vọng của đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Chủ đề Hội Báo năm nay Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Hai là, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau. Phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng; làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số. Tôi xin lưu ý: Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng.

Ba là, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng; truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo. Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng.

Năm là, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Sau sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và chăm lo đời sống đội ngũ để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao.

Thưa các đồng chí, các đồng nghiệp phóng viên, biên tập viên thân mến!

Bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của người làm báo. Nhưng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước gian khó. Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề.

Với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và khát vọng cống hiến, Tôi tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng.

Với niềm tin sâu sắc, tôi chúc Hội Báo thành công tốt đẹp.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và công chúng báo chí cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Lễ Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. Hội báo toàn quốc 2026

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