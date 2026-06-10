Tạo điều kiện thuận lợi triển khai thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam-Timor-Leste

(Ngày Nay) - Hội kiến Thủ tướng Timor-Leste, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản.

Chiều 9/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đón tiếp Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão, nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Timor-Leste. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN và khẳng định luôn đồng hành, ủng hộ Timor-Leste trong tiến trình gia nhập ASEAN cũng như tham gia các cơ chế hợp tác của ASEAN.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Chủ tịch Quốc hội và chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng Timor-Leste khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Timor-Leste trong tiến trình gia nhập ASEAN; mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu về sự vươn lên mạnh mẽ sau chiến tranh, tự cường và bền vững; mong muốn học hỏi Việt Nam về tư duy đổi mới và phát triển, cũng như trong hoàn thiện mô hình và thể chế, phát huy nội lực để xây dựng, phát triển nền kinh tế tự cường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả các cuộc trao đổi cấp cao của Thủ tướng Timor-Leste với Lãnh đạo Việt Nam; hoan nghênh việc hai nước ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trao đổi về hợp tác song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Timor-Leste tiếp tục phát triển tích cực trong hơn hai thập kỷ qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2002, trong đó kim ngạch thương mại duy trì đà tăng trưởng, đạt 18,7 triệu USD năm 2025; cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp, dầu khí, thủy sản, xây dựng, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác mới; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai bên tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các văn kiện đã ký, trong đó có Hiệp định khung về Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế ký tháng 4/2010; khuyến khích mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi giữa các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các diễn đàn liên nghị viện khu vực, quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ việc Quốc hội Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của AIPA.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước trong việc tạo nền tảng và khuôn khổ pháp lý thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương; đề nghị tăng cường hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa cơ quan lập pháp của hai nước.

Thủ tướng Xanana Gusmão khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và giao lưu nhân dân; cũng như tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi lời chào và lời mời Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste cùng các lãnh đạo Quốc hội Timor-Leste sớm thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp; đề nghị Timor-Leste tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Timor-Leste sinh sống, học tập, kinh doanh ổn định, đóng góp vào sự phát triển của Timor-Leste và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.