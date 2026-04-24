Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long, quần thể di tích gắn với lịch sử kinh thành Thăng Long Hà Nội, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hye Kyung từ ngày 21-24/4/2026.

Chủ đề của Chương trình là: “Thăng Long: Linh khí ngàn năm, chiều sâu văn hiến” nhằm tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của Thăng Long-Hà Nội, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của truyền thống, sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại, cũng như tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Tại Hoàng thành Thăng Long, chào đón Đoàn là tiếng trống hội vang lên mở đầu nghi lễ, gợi nhắc truyền thống lễ nhạc cung đình vốn là biểu tượng của sự trang nghiêm và thịnh vượng, với tiết mục múa lân truyền thống mang ý nghĩa cầu chúc may mắn, biểu trưng cho hòa bình và thịnh trị, thường xuất hiện trong các dịp lễ trọng đại của quốc gia.

Trong không khí gần gũi và thân tình, thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã di chuyển tới Cổng thành Đoan Môn. Đây là một trong những cổng thành chính dẫn lối vào Cấm thành Thăng Long - nơi ở và sinh hoạt của 52 vị tiên đế và hoàng gia trong liên tục 800 năm.

Căn cứ vào vật liệu xây dựng và phong cách kiến trúc hiện còn, có thể khẳng định Đoan Môn được xây dựng vào thế kỷ 15 và được tu bổ sửa sang vào thế kỷ 19.

Đặc biệt, 5 vòm cửa được xây dựng cân xứng. Vòm cửa giữa của di tích Đoan Môn là vòm cửa quy định chỉ dành cho nhà vua.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân tham quan Phòng trưng bày “Lịch sử Thăng Long-Hà Nội nghìn năm từ lòng đất” và Phòng trưng bày “ Báu vật Hoàng Cung Thăng Long,” là nơi trưng bày một số hiện vật được công nhận “Bảo vật quốc gia.”

Tại không gian chính điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã nghe giới thiệu ý nghĩa của khu vực này, chính là nơi vua và các quan đại thần luận bàn việc nước, thiết triều, tiếp đón sứ giả nước ngoài và cử hành các nghi lễ quan trọng của triều đình trong 800 năm tại kinh đô Thăng Long.

Trong bầu không khí văn hóa truyền thống, với không gian trà lễ mang tính thanh nhã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng thưởng trà, trao đổi thân mật, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.Mở màn với tiết mục Hát Xoan, là loại hình nghệ thuật cổ truyền có nguồn gốc từ vùng Phú Thọ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là những vị vua đầu tiên của Việt Nam.

Hát Xoan được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2011, sau đó được đưa ra khỏi danh sách cần bảo vệ khẩn cấp năm 2017. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới một di sản được chuyển từ Danh sách được bảo vệ khẩn cấp trở thành Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, cho thấy sức sống bền vững của truyền thống văn hóa Việt Nam và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cộng đồng trong gìn giữ và phát huy giá trị trường tồn của di sản.

Tiếp đó là tiết mục Nhã nhạc cung đình Việt Nam, là loại hình âm nhạc cung đình được hình thành và phát triển qua nhiều triều đại phong kiến Việt Nam.

Nhã nhạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003. Nhã nhạc mang đến không gian âm nhạc trang trọng, tinh tế, sử dụng trong lễ đăng quang, tế lễ và tiếp sứ thần, thể hiện sự uy nghi của quốc gia.

Việc tái hiện không gian lễ nghi trình diễn nhạc cung đình xưa thể hiện chiều sâu văn hóa và truyền thống lễ nhạc của Việt Nam, tạo sự tương đồng với truyền thống âm nhạc cung đình của nhiều quốc gia.

Tiết mục Chầu văn Huế, là hình thức diễn xướng nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng dân gian, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, lời ca và yếu tố trình diễn, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và ước nguyện về bình an, thịnh vượng.

Với giai điệu linh hoạt, tiết tấu khi khoan thai, khi dồn dập, Chầu văn tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và thể hiện chiều sâu văn hóa tâm linh của người Việt Nam.

Màn kết của Chương trình nghệ thuật là tiết mục Múa Lục cúng hoa đăng, là điệu múa cổ mang tính nghi lễ, thể hiện sự thành kính và ước nguyện quốc thái dân an.

Các động tác múa chậm, trang nghiêm, đội hình cân đối, sử dụng hoa đăng biểu trưng cho ánh sáng trí tuệ và hòa bình. Lục cúng hoa đăng tạo điểm kết trang trọng, gửi thông điệp về hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững, thể hiện vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Quần thể di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội được khai quật từ tháng 12/2002 có tổng diện tích 19.000m2; lưu giữ dấu tích của khu vực Hoàng Thành - vốn là trung tâm quyền lực của Việt Nam từ hơn 1000 năm trước, được các triều vua xây dựng qua 13 thế kỷ (xuyên suốt các triều đại Đại La, Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng, Nguyễn) và hiện nay trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam; được UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới vào năm 2010

.Chương trình hữu nghị đặc biệt tại Hoàng Thành Thăng Long thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam; đồng thời là cơ hội giới thiệu chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua việc tái hiện không khí ngoại giao cung đình xưa, thể hiện truyền thống hiếu khách và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.