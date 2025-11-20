Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Vùng 5 Hải quân

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư nhấn mạnh vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng-an ninh, là phên dậu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của Tổ quốc là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn.

Tiếp tục chương trình công tác tại An Giang, sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân (Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự phối hợp giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự thương yêu đùm bọc của nhân dân cả nước, Quân chủng Hải quân đã được tôi luyện và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt; lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, Bộ Tư lệnh Hải quân, cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trước yêu cầu mới của nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân đã quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, chủ động nắm chắc, dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng những chủ trương và làm tròn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Cùng với đó, Vùng 5 Hải quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp; hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng tổ chức và lực lượng của Vùng 5 Hải quân đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng chiến đấu, quản lý bảo vệ biển, đảo ngày càng được nâng lên; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại buổi đến thăm, làm việc với Vùng 5 Hải quân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương những thành tích xuất sắc mà cán bộ, chiến sỹ Vùng 5 Hải quân đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, vùng biển Tây Nam có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng-an ninh, là phên dậu bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của Tổ quốc, là mũi tàu của Tổ quốc tiến ra biển lớn. Thực tiễn trên, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đặc biệt lớn lao đối với cán bộ, chiến sỹ Hải quân nói chung và Vùng 5 Hải quân nói riêng, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; vừa kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp trên và trực tiếp giải quyết từ sớm, từ xa những yếu tố có thể dẫn đến phức tạp, để duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển Tây Nam.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” nhất là những tư duy, nhận thức mới về bảo vệ Tổ quốc; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chủ động trong nắm bắt và giải quyết vấn đề mới phát sinh; tỉnh táo xử trí hiệu quả những tình huống phức tạp trên biển; kịp thời tham mưu với cấp trên những giải pháp “đúng,” “trúng” bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển...

Tổng Bí thư đề nghị, tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người trước, súng sau,” quan tâm, chăm lo xây dựng nguồn lực con người có chất lượng cao; cán bộ, chiến sỹ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao và niềm tin chiến thắng trong mọi hình thái chiến tranh.

Tổng Bí thư chỉ rõ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên,” có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới sáng tạo, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống; đồng thời, phải làm chủ và phát huy có hiệu quả các loại trang bị kỹ thuật hiện đại, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; vận dụng sáng tạo nghệ thuật tác chiến hải quân của cha ông “lấy nhỏ đánh lớn,” “lấy ít địch nhiều,” Tổng Bí thư cho rằng cần có những “Yết Kiêu” bên cạnh những lớp tàu chiến hiện đại; tập trung nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng, tác chiến độc lập, liên tục dài ngày, tác chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp trên tất cả các vùng biển, đảo với hình thái chiến tranh công nghệ cao.

Tổng Bí thư yêu cầu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân ta trên biển, hoạt động kinh tế biển gắn với xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ biển vững mạnh; làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền biển đảo và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân, nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Hải quân các nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Quân đội, Quân chủng Hải quân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; tin tưởng thời gian tới cán bộ, chiến sỹ Hải quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, làm nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.