Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc

(Ngày Nay) - Chiều 21/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mong muốn và quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Séc đã được hun đúc và thử thách qua hơn 75 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời tạo xung lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược vừa được thiết lập lên tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tổng Bí thư khẳng định những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn và sự tin cậy chính trị cao là những tài sản vô giá và nền tảng vững chắc để hai nước hướng tới một giai đoạn hợp tác mới, tận dụng mọi tiềm năng và thế mạnh để bổ trợ lẫn nhau, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc trong thời gian qua, đồng thời khẳng định kim ngạch thương mai hai chiều ở mức 2 tỷ USD còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cũng như quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Với nhiều mặt hàng nổi tiếng, không cạnh tranh lẫn nhau, hai bên cần tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong vài năm tới, đồng thời thông qua thị trường của nhau để kết nối với thị trường châu Âu và Đông Nam Á nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đánh giá cao cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc Milos Vystrcil, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho các nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đáp ứng lợi ích chung của hai quốc gia.

Khẳng định hai nước có nhiều điểm tương đồng và lợi ích song trùng; không có bất kỳ vấn đề gì có thể cản trở hợp tác song phương phát triển, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và giữa các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số để “đánh thức tiềm năng” hợp tác song phương.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam và cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil bày tỏ khâm phục chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam kể từ khi giành Độc lập và thống nhất đất nước, chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua, coi đó là hình mẫu để các nước học tập và thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Séc bày tỏ nhất trí cao với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư nêu, khẳng định cá nhân ông và Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc sẽ nỗ lực phối hợp với Quốc hội Việt Nam, hỗ trợ Chính phủ và các bộ, ngành địa phương thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau với Việt Nam. Với tinh thần đó, Thượng viện Quốc hội Séc sẵn sàng vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hai Nhà Lãnh đạo thống nhất nhận định, bên cạnh nền tảng lịch sử quan hệ rất tốt đẹp, hai nước còn sở hữu những tài sản vô giá để không ngừng thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Đó là tình cảm chân thành, quý mến mà nhân dân hai nước dành cho nhau. Đó là việc cộng đồng người Việt tại Séc được công nhận là một dân tộc thiểu số. Đó là hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo ở Séc và khoảng 300 nghìn người Việt Nam hiểu tiếng Séc. Đây là những nhịp cầu quan trọng để kết nối hai dân tộc, hai thị trường, hai nền kinh tế và hai đất nước.

Hai bên nhất trí sẽ đẩy nhanh việc xây dựng, thống nhất và triển khai Kế hoạch hành động để triển khai nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Séc, biến những tiềm năng, thế mạnh thành những dự án hợp tác cụ thể, thực chất, hiệu quả, đáp ứng mong muốn và lợi ích của cả hai bên.

Chủ tịch Thượng viện Séc đánh giá cao vai trò, đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc và khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng sinh sống, học tập và làm việc ổn định lâu dài tại Séc; khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới và ủng hộ lập trường của Việt Nam về Biển Đông.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Séc, thúc đẩy cộng đồng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Séc cũng như quan hệ Việt Nam - Séc nói chung.