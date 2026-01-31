Tổng Bí thư: Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp

(Ngày Nay) - Tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền.

Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, là ngôi trường đầu tiên trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền, được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Việc hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời là minh chứng sinh động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đối với các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ - đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc.

Chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc. Điều quan trọng hơn là chủ trương đó đã và đang được tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt và có kết quả rõ ràng.

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn đã được xây dựng khang trang, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn và công năng sử dụng, là minh chứng sinh động cho tinh thần nói đi đôi với làm; đã làm là làm đến nơi đến chốn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; biểu dương sự hỗ trợ trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương; cùng sự đồng hành tích cực của các doanh nghiệp, đã tập trung nguồn lực, trí tuệ, hoàn thành công trình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương vào cuộc; ban hành Kế hoạch hành động, kịp thời cân đối nguồn lực và tổ chức triển khai xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Đến nay, 100 trường đầu tiên tại các xã biên giới của 18 tỉnh, thành phố đã được khởi công. Nhiều công trình được triển khai với tiến độ nhanh, chất lượng bảo đảm; phần lớn các trường đang thi công đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Những kết quả bước đầu đó cho thấy: khi chủ trương đúng, khi có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, thì những việc khó cũng có thể làm được, làm nhanh và làm hiệu quả.

Tại Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức phát động triển khai đồng loạt việc xây dựng 148 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại, trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra.

Việc triển khai giai đoạn tiếp theo được thực hiện theo cơ chế phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ.

Tổng Bí thư yêu cầu, các địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng sạch, hạ tầng thiết yếu và điều kiện tổ chức thực hiện tại chỗ. Chính phủ thống nhất điều hành, bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì bảo đảm đội ngũ giáo viên, chương trình, nội dung dạy và học, chất lượng giáo dục. Các bộ, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện chính sách nội trú, chế độ cho thầy cô giáo và học sinh, tạo điều kiện để các nhà trường hoạt động ổn định, lâu dài.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp sang các khu vực không phải biên giới nhưng là vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng, miền.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo dựng môi trường thuận lợi để thầy cô giáo yên tâm công tác, gắn bó lâu dài; để học sinh được học tập, rèn luyện trong điều kiện tốt nhất; mọi trẻ em, dù ở vùng sâu, vùng xa hay biên giới, đều có cơ hội bình đẳng phát huy năng lực, trưởng thành và cống hiến.

Đảng và Nhà nước cam kết khẩn trương đáp ứng những yêu cầu tốt nhất, về cơ chế, chính sách và nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó. Tổng Bí thư mong muốn các học sinh trân trọng điều kiện học tập đã có, chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, để sau này góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Các thầy cô giáo tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm với nghề, coi học sinh như con em của mình, để ngôi trường này thực sự trở thành nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách, chắp cánh tương lai cho các thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc.

Tổng Bí thư khẳng định việc khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, không chỉ là niềm vui của riêng địa phương, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng về chăm lo sự nghiệp trồng người, vì tương lai đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Từ mô hình này, tinh thần kỷ luật thực thi, trách nhiệm hành động và quyết tâm đổi mới sẽ tiếp tục được lan tỏa, để mỗi chủ trương đúng đắn của Đảng đều được kiểm chứng bằng những công trình, kết quả cụ thể, thiết thực.

Tại Lễ khánh thành, em Lò Thị Long Nhi, học sinh lớp 8, đại diện cho học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, phát biểu bày tỏ vui mừng, xúc động khi được học tập trong ngôi trường mới, khang trang với đầy đủ trang thiết bị học tập; xin hứa sẽ chăm ngoan, lễ phép, học tốt, góp phần xây dựng quê hương biên giới phát triển và bình yên.

Nhân dịp này Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thầy cô và học sinh nhà trường; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa lãnh đạo Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, khởi công từ cuối tháng 7/2025, ngôi trường khang trang, hiện đại nằm giữa núi rừng Tây Bắc, sát biên giới, cách trung tâm Điện Biên gần 100km, được hoàn thành chỉ sau hơn 5 tháng thi công.

Công trình có quy mô 6,88 ha, do liên danh Tập đoàn Sun Group và Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 thực hiện từ nguồn vốn hỗ trợ của thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào vùng cao, hài hòa tuyệt đối với cảnh quan núi rừng Tây Bắc, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn được trang bị cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích, đáp ứng nhu cầu học tập và lưu trú cho hơn 1.000 học sinh.

Khu học tập có 31 phòng học tiêu chuẩn, 14 phòng bộ môn, các phòng thiết bị giáo dục, phòng âm nhạc, phòng STEM, phòng tư vấn học đường và hệ thống thư viện.Khu nội trú và nhà công vụ gồm phòng giám hiệu, 120 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, giải quyết triệt để bài toán đi bộ xuyên rừng, vượt suối tìm con chữ. Hiện thực hóa khát khao được bám trường của thầy cô, ước mơ được tới trường của các em nhỏ vùng biên giới.

Ngoài ra, trường còn trang bị hệ thống tiện ích như phòng đa năng, nhà văn hóa, sân bóng, bể bơi, hệ thống bếp ăn và khu vệ sinh đạt chuẩn… nhằm giúp học sinh có môi trường rèn luyện trí-lực toàn diện.

Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Văn Mùi, Giám sát trưởng công trình (Tập đoàn Sun Group) chia sẻ, các nhà thầu đã thi công với tinh thần ‘vượt nắng thắng mưa’.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công liên tục 2–3 ca/ngày, bất chấp mùa mưa kéo dài hơn 45 ngày gây khó khăn cho công tác san lấp và làm móng. Mục tiêu cao nhất là đưa dự án về đích đúng tiến độ để các học sinh có thể bắt đầu học kỳ 2 năm học 2025-2026 trong ngôi trường mới.

Vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Tập đoàn Sun Group đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thầy và trò trong sự nghiệp trồng người, Tập đoàn Sun Group và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn đã ký Biên bản ghi nhớ bảo trợ phát triển giáo dục.

Tập đoàn Sun Group sẽ hỗ trợ cho trường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh, giáo viên nhà trường; hỗ trợ các hoạt động giáo dục, khuyến học, nâng cao chất lượng dạy và học; hỗ trợ các chương trình định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng học tập, phát triển kỹ năng cho học sinh.