Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

(Ngày Nay) - Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Hoa Kỳ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.
Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Fransisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.
Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.
(Ngày Nay) - Ngày 18/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định ông sẵn sàng xem xét nâng độ tuổi tối thiểu của trẻ em được sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia siết chặt quy định này nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.
(Ngày Nay) - Theo báo điện tử Journal du Net (JDN, Pháp), trong 5 năm liên tiếp, Việt Nam được đánh giá là “quốc gia rẻ nhất thế giới” dành cho du lịch và sinh sống của người nước ngoài. Giá xăng chỉ khoảng 0,7 euro/lít, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro – những con số khiến không ít người Pháp mong muốn tìm một điểm đến vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa phải chú ý.
(Ngày Nay) - Chiều 18/2 (mùng 2 Tết), trên dòng sông Cà Ty đã tưng bừng diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống Phan Thiết mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, thể thao truyền thống, mang đậm nét đặc trưng của người dân vùng biển do Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức.
(Ngày Nay) - Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).
(Ngày Nay) - Sáng 18/2 theo giờ Việt Nam, trang chủ YouTube bất ngờ gián đoạn hoạt động khiến không có bất kỳ nội dung video nào hiển thị. Đáng chú ý, sự cố xảy ra với nền tảng này trên cả thiết bị di động, máy tính lẫn ứng dụng trên tivi.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trả lời phỏng vấn về những dấu ấn lịch sử của Thủ đô trong năm qua và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
(Ngày Nay) - Long Mã là linh vật kết hợp giữa ngựa và rồng. Sự hòa quyện này thể hiện chí khí quân tử mạnh mẽ, linh hoạt, khai mở. Long Mã thường được khắc họa đang phi nước đại trên sóng nước hoặc vươn mình giữa mây trời, mang khí thế tiến thủ hùng hồn nhưng điềm đạm. Long Mã đại diện cho trí tuệ, điềm lành, sự hanh thông và vận hành bền bỉ theo thời gian.