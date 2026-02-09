Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước

(Ngày Nay) - Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ năm 2026, sáng 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có kết nối trực tuyến tới 168 xã, phường trên địa bàn.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; Quốc hội, các ban, bộ, ngành, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố mang tên Bác kính yêu, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế năng động, một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các gia đình chính sách, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí Thành phố Hồ Chí Minh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2025 – năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, với cả thách thức và thời cơ đan xen, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ vững bản lĩnh, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, sự điều hành chủ động, linh hoạt của chính quyền, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh – tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026); 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng (1911 - 2026), Tổng Bí thư lưu ý, đó không chỉ là những dấu mốc lịch sử thiêng liêng, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm tiếp nối, về khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa của Thành phố mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong 5–10 năm tới có ý nghĩa bản lề, quyết định việc hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập Nước, Tổng Bí thư chỉ rõ, trong tiến trình đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục khẳng định rõ vai trò đầu tàu, đi trước, làm mẫu, là nơi Trung ương có thể yên tâm giao nhiệm vụ mới, việc khó, việc lớn; là động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới và hội nhập của cả nước.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Thành phố tập trung quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Tổng Bí thư gợi mở, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của Thành phố; đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; từng bước hình thành các trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo có tầm khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư lưu ý, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh. Thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; lấy sự hài lòng, ấm no và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, quản lý; chăm lo tốt đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết, để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an lành, nghĩa tình.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên không ngừng, Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa; phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, với tinh thần “Vì cả nước - Cùng cả nước”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng quà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.