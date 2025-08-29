Việt Nam-Cộng hòa Séc hướng tới tương lai phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.

Trong bầu không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày Tháng Tám lịch sử, tối 28/8 (giờ địa phương) ở thủ đô Prague, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.

Tham dự sự kiện có đông đảo quan khách, đại diện Chính phủ, Quốc hội, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành của Cộng hòa Séc; các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và bạn bè quốc tế; cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Séc.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh đây là dịp để ôn lại hành trình 80 năm đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định sự gắn bó bền chặt giữa hai nước.

Ông chia sẻ: “Chúng ta có thể tự hào với những thành tựu đã đạt được, nhưng quan trọng hơn là hướng tới tương lai với niềm tin và khát vọng."

Đại sứ Dương Hoài Nam điểm lại những thành quả nổi bật của công cuộc đổi mới của Việt Nam suốt gần 4 thập kỷ qua: duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, đặt mục tiêu trở thành một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới; mở rộng quan hệ thương mại với hơn 220 đối tác, hợp tác với 500 tổ chức quốc tế; ký kết 17 hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA với Liên minh châu Âu (EU) - thỏa thuận có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình kết nối Việt Nam với thị trường châu Âu.

Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt-Séc

Về quan hệ hai nước, năm 2025 được xem là mốc son đặc biệt khi Việt Nam và Cộng hòa Séc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, nhân chuyến thăm Prague hồi đầu năm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đây là bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác toàn diện và sâu sắc hơn, dựa trên nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị và hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Minh chứng rõ rệt là kim ngạch thương mại song phương tăng gần 10 lần trong vòng 1 thập kỷ, đạt mức kỷ lục 3,8 tỷ USD trong năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Cộng hòa Séc trong khu vực ASEAN.

Ngoài thương mại, hợp tác hai nước đang mở rộng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực tiềm năng như giáo dục-đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, lao động, văn hóa, du lịch và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ kỳ vọng sớm mở đường bay thẳng Hà Nội-Prague, coi đây là cơ hội lớn thúc đẩy trao đổi thương mại, giao lưu du lịch và tăng cường kết nối nhân dân hai nước.

Thông điệp từ nước chủ nhà

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Jan Lipavský khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Séc đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến giáo dục, văn hóa và khoa học-công nghệ.

Bộ trưởng Jan Lipavský cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt tại Cộng Séc - hiện là nhóm thiểu số lớn thứ 4 tại nước này - như những “sứ giả văn hóa” góp phần thắt chặt tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trong dịp này, hai bên cũng nhắc lại những dự án hợp tác tiêu biểu, minh chứng cho sự hợp tác thực chất và hiệu quả: nhà máy sản xuất ôtô SKODA tại Việt Nam, hay việc Tập đoàn năng lượng Sev.en của Séc đầu tư vào lĩnh vực điện. Những dự án này không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự tin cậy lẫn nhau trong quan hệ song phương.

Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmoníček bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ hai nước. Ông nhấn mạnh quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự gắn bó chặt chẽ, đồng thời đánh giá cao chính sách miễn thị thực 45 ngày của Việt Nam cho công dân Séc - yếu tố tạo thuận lợi cho hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Kmoníček tự hào khi những chiếc xe SKODA được sản xuất ngay tại Việt Nam, hay khi phi công Việt Nam điều khiển máy bay L-39 của Séc bay trên bầu trời Hà Nội trong lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Ông cũng tin tưởng rằng đường bay thẳng Hà Nội-Prague sẽ sớm được thiết lập, qua đó góp phần khai thác hiệu quả chính sách miễn thị thực và đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn.

Buổi lễ kỷ niệm khép lại trong bầu không khí ấm áp, đậm tình hữu nghị với những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc và hương vị ẩm thực quen thuộc của Việt Nam như nem rán, bánh cuốn, xôi xéo, bánh rán, sữa chua nếp cẩm… để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh lịch sử hào hùng và thành tựu to lớn của dân tộc Việt Nam suốt 80 năm qua, mà còn mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc, hướng tới tương lai phát triển bền vững, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.