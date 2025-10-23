Tổng thống Trump hé lộ nội dung cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình

(Ngày Nay) - Lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil sau khi Nhà Trắng hủy hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Budapest, Hungary.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 23/10 cho biết Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga là Rosneft và Lukoil, nhằm gây sức ép buộc Moskva đồng ý ngừng bắn.

Đây là các biện pháp trừng phạt đầu tiên mà Tổng thống Donald Trump ban hành đối với Moskva kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Trong tuyên bố phát đi ngày 22/10, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh: “Giờ là lúc chấm dứt giết chóc và đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, đồng thời cho biết: “Trước việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từ chối chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, Bộ Tài chính quyết định trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Liên bang Nga – những doanh nghiệp đang tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin”.

Các biện pháp trừng phạt mới, được thiết kế nhằm gây áp lực buộc Moskva chấp nhận ngừng bắn, được công bố ngay sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Liên bang Nga đổ vỡ. Trước đó, ông Trump và Putin dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary, song Nhà Trắng sau đó thông báo hủy hội nghị thượng đỉnh này.

“Cảm giác của tôi là chúng ta sẽ không đạt được điều cần đạt được, cho nên tôi đã hủy cuộc gặp, nhưng chúng tôi sẽ tổ chức nó trong tương lai”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ, người đã gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Nhà Trắng cùng ngày công bố các biện pháp trừng phạt, mô tả đây là “một ngày rất quan trọng trong những gì chúng ta đang thực hiện”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Các biện pháp này nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Liên bang Nga, và chúng tôi hy vọng chúng sẽ không kéo dài lâu. Chúng tôi mong chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Chúng tôi cũng đang xem xét nhiều loại vũ khí và tên lửa khác nhau”.

Các lệnh trừng phạt cũng áp dụng đối với các công ty con của Rosneft và Lukoil.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các tổ chức tài chính nước ngoài tham gia giao dịch liên quan đến cơ sở công nghiệp – quân sự của Liên bang Nga có thể đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt. Việc thực hiện giao dịch với các thực thể bị trừng phạt cũng có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Lệnh trừng phạt mới được đưa ra đánh dấu một sự thay đổi vì trước đây, Tổng thống Trump đã tránh áp đặt trực tiếp các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, cho rằng việc giữ lại các biện pháp này như một công cụ đe dọa trong đàm phán hòa bình là chiến lược quan trọng để đạt được thỏa thuận thực chất.

Ukraine đã hoan nghênh động thái này, khi nước này vẫn đang chống đỡ các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào thành phố và hạ tầng năng lượng trọng yếu.

“Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức Tổng thống thứ 47 của Mỹ, Washington đã quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt phong tỏa toàn diện đối với các công ty năng lượng của Liên bang Nga”, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết.

Tuyên bố của Mỹ được đưa ra ngay sau một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine đêm 22/10, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 44 người bị thương.

Hôm sau, Kiev lại ghi nhận các vụ nổ, cháy và thiệt hại về nhà cửa trong một đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái khác của Liên bang Nga nhằm vào thủ đô Kiev.

Ông Rutte ca ngợi các biện pháp mới của Mỹ, cho rằng đây là bước đi cần thiết khi Ukraine và các đồng minh tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Rutte nói: “Mục tiêu là thay đổi tính toán của ông Putin, khiến ông ấy hiểu rằng tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc đạt ngừng bắn – dừng lại ở vị trí hiện tại – phải được thực hiện ngay bây giờ, như là bước đầu tiên”.

Về phần mình, theo kênh RT của Liên bang Nga tối 22/10, Điện Kremlin khẳng định Liên bang Nga vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời ca ngợi chính quyền Trump vì “mong muốn thực sự” trong việc đạt được một giải pháp hòa bình cũng như nỗ lực hiểu rõ căn nguyên của cuộc khủng hoảng.

Moskva cũng cáo buộc Kiev và các đồng minh Tây Âu “không thiện chí trong đàm phán” và cố tình phá hoại nỗ lực hòa bình nhằm kéo dài xung đột.