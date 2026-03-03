Xung đột ở Trung Đông: Mỹ không loại trừ khả năng triển khai bộ binh

Cho đến thời điểm hiện tại, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran hoàn toàn là những đợt không kích bằng tên lửa và bom. Việc ông Trump không loại trừ khả năng đưa bộ binh vào Iran là một động thái đe dọa gây ra nhiều hơn tổn thất về người.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu 4 mục tiêu chính của chiến dịch tấn công Iran "quy mô lớn" là phá hủy năng lực tên lửa của Iran; tiêu diệt Hải quân của nước này; ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; và chấm dứt việc Iran trang bị vũ khí, tài trợ và chỉ đạo các nhóm khủng bố bên ngoài biên giới nước này. Tổng thống Trump khẳng định cuộc tấn công nhằm vào Iran đạt được các mục tiêu đề ra trước thời hạn, nhưng đồng thời cảnh báo cuộc xung đột có thể kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

Trong khi đó, cố vấn của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ebrahim Jabbari tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép bất kỳ loại dầu nào được xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Ông Ebrahim Jabbari đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước IRIB. Quan chức này đồng thời cảnh báo rằng lực lượng vũ trang nước này sẽ hành động chống lại bất kỳ sự di chuyển nào của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ông Jabbari nhấn mạnh các đường ống dẫn dầu trong khu vực cũng sẽ là mục tiêu của Iran và "chúng tôi sẽ không cho phép dầu được xuất khẩu từ khu vực này".

* Cùng ngày, IRGC thông báo đã triển khai 26 thiết bị bay không người lái (UAV) và 5 tên lửa đạn đạo tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Bahrain và eo biển Hormuz. Đây là đợt tấn công thứ 12 nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Thông báo cho hay 12 UAV đã tấn công Trại Arifjan ở Kuwait trong 2 đợt, trong khi 6 UAV và 5 tên lửa đạn đạo đã tấn công trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Minhad ở UAE. 6 UAV khác nhắm mục tiêu vào các cơ sở hải quân của Mỹ ở Bahrain. Ngoài ra, 2 UAV của hải quân IRGC đã tấn công vào tàu chở nhiên liệu Athena Nova, được mô tả là "đồng minh của Mỹ" ở eo biển Hormuz, khiến con tàu bốc cháy.

Về phần mình, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 xác nhận tổng cộng đã có 6 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, tăng so với báo cáo 4 binh sĩ trước đó. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu Iran trong 48 giờ đầu tiên của cuộc chiến. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phát đi thông báo hối thúc các công dân nước này rời khỏi 14 quốc gia khu vực Trung Đông do tình hình xung đột. Danh sách này gồm Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Liban, Oman, Qatar, Saudi Arabia (Arập Xêút), Syria, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Yemen cùng 2 khu vực là Bờ Tây và Dải Gaza.

Trong khi đó, theo báo Jerusalem Post, ước tính có khoảng 1.000 - 1.500 thành viên của IRGC và các lực lượng an ninh Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích 3 ngày qua. Kể từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu sáng 28/2, các cơ sở thuộc IRGC, dân quân Basij và các tòa nhà chính phủ đã bị tấn công. Trong khuôn khổ các cuộc không kích, quân đội Israel xác nhận đã tấn công hơn 10 trụ sở của Bộ Tình báo Iran và các vị trí của Lực lượng Quds thuộc IRGC. Không quân Israel cũng tiến hành tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất, các cơ sở sản xuất vũ khí và các vị trí khác của Không quân IRGC.