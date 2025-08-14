TP HCM: Học sinh bắt đầu tựu trường từ ngày 20/8

(Ngày Nay) - Ngày 14/8, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 sẽ tựu trường vào ngày 20/8; các khối còn lại sẽ tựu trường vào ngày 25/8. Tất cả các bậc học đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9.

Thời gian học kỳ I đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026 đảm bảo đủ 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác. Các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Theo quy định của UBND TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026; quyết định cho học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai; bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, sau hợp nhất, năm học 2025 - 2026, toàn Thành phố có 2.528.789 học sinh, tăng 39.632 học sinh so với năm học trước. Trong đó, bậc mầm non có 478.458 học sinh; tiểu học 939.002 học sinh; trung học cơ sở 759.278 học sinh và trung học phổ thông 352.051 học sinh.

Dự kiến năm học này TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng 1.287 phòng học mới từ nguồn vốn ngân sách, trong đó bậc mầm non có 151 phòng, tiểu học có 585 phòng, trung học cơ sở có 412 phòng và trung học phổ thông có 112 phòng; đồng thời dự kiến còn có khoảng 200 phòng học mầm non và 190 phòng học phổ thông được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trong năm học 2025 - 2026, Thành phố tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học, đồng thời đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.