TP HCM: Không giới hạn phân bổ thẻ BHYT cho 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu​

(Ngày Nay) - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo điều chỉnh phân bổ thẻ bảo hiểm y tế năm 2026 tại 161 cơ sở khám chữa bệnh và 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Cụ thể, bảng điều chỉnh phân bổ thẻ bảo hiểm y tế của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh lần này đa phần điều chỉnh giảm so với bảng phân bổ thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh trước đó (đầu tháng 12/2025). Theo đó, có cơ sở y tế điều chỉnh giảm từ vài nghìn tới hàng chục nghìn thẻ.

Đơn cử, Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh có định mức phân bổ 59.430 thẻ, nay điều chỉnh giảm còn 10.000 thẻ; Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương từ 160.866 thẻ giảm còn 24.754 thẻ; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex từ 133.338 thẻ điều chỉnh còn 99.595 thẻ. Một số cơ sở khác cũng ghi nhận mức giảm đáng kể như Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ từ 230.999 thẻ còn 205.538 thẻ, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á từ 123.180 thẻ còn 115.219 thẻ, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước từ 211.415 thẻ, còn 187.750 thẻ và Bệnh viện Đa khoa Triều An từ 81.800 thẻ còn 77.708 thẻ.

Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở khám, chữa bệnh được điều chỉnh tăng số thẻ bảo hiểm y tế, như Bệnh viện Thống Nhất từ 333.271 thẻ tăng lên 437.518 thẻ; Bệnh viện Lê Văn Việt từ 65.018 thẻ tăng lên 98.826 thẻ; Phòng khám Đa khoa Thủ Khoa Huân từ 16.733 thẻ tăng lên 19.126 thẻ.

Đáng chú ý, 168 trạm y tế phường, xã và đặc khu được phân bổ thẻ bảo hiểm y tế không giới hạn.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế, theo nguyên tắc bảo đảm đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế. Việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế cần bảo đảm cân đối, phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của người dân và quy định tại Điều 7 Thông tư số 01/2025/TT-BYT. Đồng thời, căn cứ vào các chỉ tiêu như khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh về chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh đa khoa và xử trí cấp cứu ban đầu, số lượt khám chữa bệnh, chuyển cơ sở khám chữa bệnh hằng năm, số lượt khám trên 1 bàn khám trong 1 ngày, điều kiện hoạt động về cơ sở vật chất, nhân lực, cung ứng thuốc, trang thiết bị, quy mô giường bệnh… được quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2025/TT-BYT.

Bên cạnh đó, việc phân bổ cũng phải phù hợp với khả năng thực tế tại địa phương, gồm: Cân đối với số lượng cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, số lượng các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong từng cấp chuyên môn kỹ thuật và giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn, ưu tiên phân bổ thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cân đối hợp lý về cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.