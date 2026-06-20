TP.HCM: Khởi công dự án hơn 800 căn nhà ở xã hội tại phường Tân Uyên

(Ngày Nay) - Dự án Nhà ở xã hội Bcons cung cấp ra thị trường hơn 800 căn nhà ở xã hội chất lượng với giá bán dự kiến phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân.

Ngày 19/06, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons đã tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội (NƠXH) Bcons và Trường học B.School. Tham dự Lễ khởi công có ông Nguyễn Phước Lộc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Dự án NƠXH Bcons được triển khai trên quỹ đất rộng hơn 6.667 m2, gồm 2 Block cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, dự kiến cung cấp ra thị trường 802 căn hộ diện tích từ 31,5m2 đến 51,6m2, giá bán dự kiến từ 600 triệu đồng/căn.

Dự án nằm trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life, quy mô hơn 15 ha trên đường Tố Hữu (phường Tân Uyên, TP.HCM), có vị trí kết nối thuận tiện đến trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp cận các khu công nghiệp lớn trong khu vực, đồng thời kết nối với Vành Đai 3, Vành Đai 4 và tuyến Metro số 3 - số 5.

Với nhiều tiện ích đa dạng từ Trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà phố shophouse, khu thể thao, sân thể dục và mảng xanh công viên cảnh quan,... Điểm nhấn là hệ thống 2 Trường mầm non thuộc hệ thống B.School tọa lạc trên khu đất diện tích 3.043,8 m2, phục vụ nhu cầu về giáo dục cho con cái của cư dân.

Trải qua 13 năm hình thành và phát triển trong các lĩnh vực: Bất động sản, Giáo dục, Thiết kế, Xây dựng, Nhà hàng, Khách sạn, Trung tâm thương mại và Logistics, Tập đoàn Bcons luôn giữ định hướng phát triển những sản phẩm thiết thực, phục vụ nhu cầu thật của xã hội.

Đến nay, Tập đoàn đã đưa vào vận hành hiệu quả 1 trung tâm thương mại, 5 tòa nhà văn phòng, 3.000 căn hộ cho thuê, hơn 10 trường mẫu giáo, 2 trường liên cấp 1, 2, 3; đồng thời bàn giao hơn 20.000 căn hộ tại nhiều khu đô thị hiện đại.

Các dự án của Bcons luôn hướng đến nhu cầu ở thực của người dân, đặc biệt là các gia đình trẻ, người lao động và những người đang từng ngày nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định. Trong đó, khu vực Bình Dương (cũ) là địa bàn ghi dấu nhiều bước phát triển quan trọng của Bcons, nơi doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án nhà ở, hình thành các cộng đồng cư dân và từng bước mở rộng hệ sinh thái phục vụ đời sống.

Với không gian phát triển mới của TP.HCM, nhu cầu về những sản phẩm nhà ở chất lượng, tiện ích đồng bộ và phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân càng trở nên thiết thực hơn. Từ định hướng đó, Dự án Nhà ở xã hội Bcons và Trường học B.School được phát triển như một bước đi quan trọng trong hành trình Bcons tiếp tục kiến tạo các sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thật.