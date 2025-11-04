Tập đoàn Bcons khai trương trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Làng Đại học

Khắc Thành - Thiên Đăng In bài viết
(Ngày Nay) - Bcons City Mall với tổng diện tích sàn hơn 10.000 m2 và 174 phòng khách sạn không chỉ phục vụ cuộc sống cho cư dân dự án mà còn giữ vai trò trung tâm thương mại – giải trí trong khu vực.
Trung tâm thương mại Bcons City Mall tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City.
Trung tâm thương mại Bcons City Mall tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City.

Ngày 4/11, Tập đoàn Bcons chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng khu thương mại Bcons City Mall. Tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City, ngay mặt tiền đường Thống Nhất, Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000 m² diện tích sàn thương mại trải rộng trên 3 tầng lầu, cùng với 4 tầng khách sạn 174 phòng, được phát triển theo mô hình “một điểm đến – nhiều trải nghiệm”.

Trung tâm quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House, Sasin, Hankki Deli, Yutang, Phúc Nguyên Game Center… mang đến chuỗi tiện ích đa dạng từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí.

Tập đoàn Bcons khai trương trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Làng Đại học ảnh 1

Trung tâm thương mại Bcons City Mall quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Không chỉ dừng ở việc phục vụ nhu cầu tiêu dùng, Bcons City Mall được thiết kế để trở thành điểm hẹn cộng đồng của khu Đông, nơi cư dân có thể gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng không gian sống năng động. Các khu vực check-in nghệ thuật, sân khấu sự kiện và không gian trải nghiệm gia đình được bố trí linh hoạt, có thể thay đổi công năng cho nhiều loại hình hoạt động khác nhau.

Với vị trí liền kề Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, Bến xe Miền Đông mới và các trục giao thông huyết mạch, trung tâm thuận tiện kết nối với khu dân cư hiện hữu và cộng đồng trẻ, năng động đang hình thành nhanh chóng tại khu vực này. Trong cấu trúc đó, Bcons City Mall giữ vai trò trung tâm thương mại – giải trí của toàn khu, giúp cư dân nội khu và khu vực lân cận dễ dàng tiếp cận các tiện ích hàng ngày, đồng thời tạo nên trục kết nối sôi động cho toàn khu đô thị.

Nhân dịp khai trương, Tập đoàn Bcons tổ chức chuỗi sự kiện “Bcons Bestival 2025 – Phiêu trọn Beat, Sống trọn Best” từ ngày 4 đến 9/11/2025, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí thường niên tại khu vực. Tâm điểm chương trình là đại nhạc hội quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích, cùng các khu ẩm thực – bia, khu check-in ánh sáng và không gian trải nghiệm ngoài trời, mang đến bầu không khí lễ hội sôi động và trẻ trung.

Tập đoàn Bcons khai trương trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Làng Đại học ảnh 2

Dự án Bcons City với trung tâm thương mại, hệ thống trường liên cấp cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Sau hơn 12 năm phát triển, Tập đoàn Bcons đã trở thành thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, giáo dục và dịch vụ cộng đồng. Trong những năm qua, Tập đoàn Bcons không những mang đến cho khách hàng những căn hộ vừa túi tiền, tiện nghi mà còn tạo ra không gian sống giúp khách hàng thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Với hơn 5.000 căn hộ đã hoàn tất, gần 200 căn nhà phố, 1 trường học liên cấp 1, 2, 3 và trung tâm thương mại cùng với khách sạn 4 sao hoàn thành, đi vào hoạt động là sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 3 năm qua của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Bcons. Các dự án như Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Avenue, Bcons Polaris, Bcons Eden Park, Bcons City đều thể hiện triết lý “Kiến tạo giá trị thật” – hướng đến những không gian sống bền vững, nhân văn và giàu cảm xúc.

Việc khai trương Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của Tập đoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống – nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn các tiện ích thương mại, văn hóa và giải trí trong chính khu đô thị của mình.

Khắc Thành - Thiên Đăng
Tập đoàn Bcons Bcons City Mall Bcons City căn hộ vừa túi tiền Làng Đại học trung tâm thương mại

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tập đoàn SOVICO sẽ là đối tác chiến lược của UNESCO giai đoạn 2025 - 2035 tới trong việc triển khai các sáng kiến phát triển bền vững của UNESCO tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ các dự án, tiếp tục giai đoạn hai của dự án các thành phố sáng tạo...
Hải Phòng trước cơ hội mới từ tầm nhìn UNESCO và hợp tác Sovico
(Ngày Nay) - Trong dòng chảy phát triển năng động của các đô thị Việt Nam, Hải Phòng đang nổi lên như một thành phố hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành “thành phố âm nhạc” – nơi sáng tạo trở thành sức sống, và bản sắc văn hóa được nuôi dưỡng bằng nhịp điệu của thời đại mới.
Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quản lý lao động việc làm và di cư bền vững
Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác quản lý lao động việc làm và di cư bền vững
(Ngày Nay) - Ngày 3/11, tại thủ đô Seoul, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Vũ Chiến Thắng đã làm việc với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL), Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) và Bộ Tư pháp Hàn Quốc, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động, việc làm và quản lý di cư, qua đó góp phần triển khai thực chất Chương trình Cấp phép việc làm (EPS) giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ thành công Hội chợ Mùa Thu, đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ thành công Hội chợ Mùa Thu, đề xuất phương án tổ chức Hội chợ Mùa Xuân
(Ngày Nay) - Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão lụt, có chủ đề "Mùa thu hy vọng – chia sẻ yêu thương".
Núi Ba Den hiện lên hùng vĩ giữa mây trời Tây Ninh, nơi tâm an tìm thấy chốn trở về. Ảnh: Trần Tuấn Việt
Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11
(Ngày Nay) - Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Phần quà bằng vàng vô cùng hấp dẫn đã được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị cho các vị khách may mắn để đón dấu mốc đặc biệt này.