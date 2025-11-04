Tập đoàn Bcons khai trương trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Làng Đại học

(Ngày Nay) - Bcons City Mall với tổng diện tích sàn hơn 10.000 m2 và 174 phòng khách sạn không chỉ phục vụ cuộc sống cho cư dân dự án mà còn giữ vai trò trung tâm thương mại – giải trí trong khu vực.

Ngày 4/11, Tập đoàn Bcons chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng khu thương mại Bcons City Mall. Tọa lạc tại khối đế tháp Bcons City, ngay mặt tiền đường Thống Nhất, Bcons City Mall sở hữu hơn 10.000 m² diện tích sàn thương mại trải rộng trên 3 tầng lầu, cùng với 4 tầng khách sạn 174 phòng, được phát triển theo mô hình “một điểm đến – nhiều trải nghiệm”.

Trung tâm quy tụ hơn 20 thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như Coop Mart, Highlands Coffee, Phúc Long, Dookki, Joseon, Gogi House, Kichi Kichi, Galbi House, Sasin, Hankki Deli, Yutang, Phúc Nguyên Game Center… mang đến chuỗi tiện ích đa dạng từ mua sắm, ẩm thực đến giải trí.

Không chỉ dừng ở việc phục vụ nhu cầu tiêu dùng, Bcons City Mall được thiết kế để trở thành điểm hẹn cộng đồng của khu Đông, nơi cư dân có thể gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng không gian sống năng động. Các khu vực check-in nghệ thuật, sân khấu sự kiện và không gian trải nghiệm gia đình được bố trí linh hoạt, có thể thay đổi công năng cho nhiều loại hình hoạt động khác nhau.

Với vị trí liền kề Làng Đại học Quốc gia TP.HCM, Bến xe Miền Đông mới và các trục giao thông huyết mạch, trung tâm thuận tiện kết nối với khu dân cư hiện hữu và cộng đồng trẻ, năng động đang hình thành nhanh chóng tại khu vực này. Trong cấu trúc đó, Bcons City Mall giữ vai trò trung tâm thương mại – giải trí của toàn khu, giúp cư dân nội khu và khu vực lân cận dễ dàng tiếp cận các tiện ích hàng ngày, đồng thời tạo nên trục kết nối sôi động cho toàn khu đô thị.

Nhân dịp khai trương, Tập đoàn Bcons tổ chức chuỗi sự kiện “Bcons Bestival 2025 – Phiêu trọn Beat, Sống trọn Best” từ ngày 4 đến 9/11/2025, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa – giải trí thường niên tại khu vực. Tâm điểm chương trình là đại nhạc hội quy mô lớn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu thích, cùng các khu ẩm thực – bia, khu check-in ánh sáng và không gian trải nghiệm ngoài trời, mang đến bầu không khí lễ hội sôi động và trẻ trung.

Sau hơn 12 năm phát triển, Tập đoàn Bcons đã trở thành thương hiệu uy tín trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, giáo dục và dịch vụ cộng đồng. Trong những năm qua, Tập đoàn Bcons không những mang đến cho khách hàng những căn hộ vừa túi tiền, tiện nghi mà còn tạo ra không gian sống giúp khách hàng thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Với hơn 5.000 căn hộ đã hoàn tất, gần 200 căn nhà phố, 1 trường học liên cấp 1, 2, 3 và trung tâm thương mại cùng với khách sạn 4 sao hoàn thành, đi vào hoạt động là sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 3 năm qua của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Tập đoàn Bcons. Các dự án như Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Avenue, Bcons Polaris, Bcons Eden Park, Bcons City đều thể hiện triết lý “Kiến tạo giá trị thật” – hướng đến những không gian sống bền vững, nhân văn và giàu cảm xúc.

Việc khai trương Bcons City Mall không chỉ mở rộng danh mục đầu tư của Tập đoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với trải nghiệm sống – nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn các tiện ích thương mại, văn hóa và giải trí trong chính khu đô thị của mình.