Đề tài liêu trai lên sân khấu cải lương

(Ngày Nay) -Tối 11/4, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành), vở cải lương mang màu sắc liêu trai “Nhị kiếp kỳ duyên” sẽ chính thức được công diễn với đội ngũ sáng tạo gồm nhiều gương mặt trẻ.

Nhị kiếp kỳ duyên là vở cải lương được ca sĩ TK Trina đầu tư thực hiện nhằm kỷ niệm 5 năm bén duyên với cải lương. Tuy là “con nhà nòi” có cha mẹ từng là nghệ sĩ cải lương nhưng TK Trina lại khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò ca sĩ, hoạt động chủ yếu ở hải ngoại. Nhưng cách đây 5 năm, TK Trina lại rẽ hướng khi nghe lại làn điệu cải lương và cảm nhận được cái hay của nghệ thuật dân tộc. Không chỉ tập ca diễn, nữ ca sĩ còn tự viết tuồng và mong muốn lan tỏa hơn nữa nghệ thuật cải lương đến giới trẻ.

Trong 5 năm qua, TK Trina đã tự bỏ tiền túi đầu tư sản xuất và trình làng nhiều sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội, như: các phim cải lương Chiếc ô trắng, Gốc cây máu, Mộc Lan truyện, Vu yến… và đặc biệt là các ca cảnh đề tài văn hóa - lịch sử Việt như An Tư trường sử ký, Truyền thuyết Cổ Loa thành, Thiên tình sử Huyền Trân - Khắc Chung, Trương Chi - Mỵ Nương truyện… Các tác phẩm đều do TK Trina viết kịch bản và đảm nhận vai nữ chính. Với ý tưởng sáng tạo trẻ trung, những sản phẩm này có lượt xem khá cao và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Kỷ niệm 5 năm đến với cải lương, cũng là chính thức gặp gỡ khán giả trong nước, TK Trina mạnh dạn đầu tư thực hiện vở cải lương Nhị kiếp kỳ duyên, tự đảm nhận vai trò “4 trong 1” là nhà sản xuất - tác giả - đạo diễn - diễn viên chính.

Nhị kiếp kỳ duyên có màu sắc khá lạ khi khai thác câu chuyện “tình người duyên ma” đầy éo le, trắc trở và cảm động. Khá lâu rồi, sân khấu cải lương mới lại xuất hiện một vở diễn có đề tài liêu trai. Đáng ghi nhận hơn nữa là TK Trina đã tự sáng tạo một câu chuyện mới chứ không lấy cảm hứng từ những truyền thuyết liêu trai nổi tiếng.

Ngoài TK Trina, Nhị kiếp kỳ duyên có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ, gồm Hoàng Hải, Lâm Minh Nghiêm, Hoàng Đăng Khoa, Hoài Thanh, Thành Thuận… cùng sự hỗ trợ của các nghệ sĩ dạn dày kinh nghiệm là NSND Mỹ Hằng, NSƯT Tô Châu, nghệ sĩ Chí Cường, Hồng Lan, Chí Bảo…

Nhị kiếp kỳ duyên là một minh chứng cho sức hấp dẫn của sân khấu cải lương khi có khả năng thể hiện đa dạng đề tài mà nhiều loại hình sân khấu truyền thống khác không có được.

Trong 3 vở cải lương ra mắt trong tháng Tư này, Nhị kiếp kỳ duyên gây tò mò nhất khi đến từ đội ngũ sáng tạo còn khá mới lạ. Đặc biệt, cầm trịch dự án, đảm nhận cùng lúc 4 vai trò quan trọng là nhà sản xuất, tác giả, đạo diễn và diễn viên chính là một cái tên còn khá xa lạ với khán giả trong nước cũng không tránh khỏi những nghi ngờ ban đầu về chất lượng tác phẩm. Tuy nhiên, bỏ qua các yếu tố trên, Nhị kiếp kỳ duyên là kịch bản mới hiếm hoi được dàn dựng thời gian qua. Chuyện “tình người duyên ma” vốn không xa lạ trên sân khấu cải lương nhưng thay vì kể lại các tích truyện nổi tiếng từ danh tác Liêu trai chí dị hay truyền thuyết dân gian quen thuộc thì tác giả TK Trina sáng tạo câu chuyện mới theo trí tưởng tượng của mình cũng là nỗ lực đáng ghi nhận.