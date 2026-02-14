Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Pete Hegseth và Giám đốc CIA John Ratcliffe theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela vào ngày 3/1/2026. Ảnh: Nhà Trắng/Getty Images

Đài RT dẫn các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude, một công nghệ AI được quảng bá là “an toàn”, trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Công ty Anthropic từng công khai nhấn mạnh việc tập trung vào “các biện pháp bảo đảm an toàn”, tìm cách hạn chế việc công nghệ của mình bị sử dụng cho mục đích quân sự.

Tuy nhiên, theo các báo cáo của Axios và The Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã chủ động sử dụng mô hình AI Claude của Anthropic trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng trước, qua đó cho thấy công nghệ được quảng bá là đặt nặng yếu tố an toàn của công ty này đã đóng vai trò trực tiếp trong cuộc đột kích gây chết người ở nước ngoài của Lầu Năm Góc.

Theo Axios và WSJ, Claude đã được sử dụng trong lúc chiến dịch đang diễn ra, chứ không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị. Vai trò cụ thể vẫn chưa được làm rõ, dù trước đây quân đội từng sử dụng các mô hình AI để phân tích hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo theo thời gian thực.

Chính sách của Anthropic nêu rõ việc cấm sử dụng công nghệ của họ để “tạo điều kiện cho bạo lực, phát triển vũ khí hoặc tiến hành giám sát”.

Không có công dân Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc đột kích, nhưng hàng chục binh sĩ và nhân viên an ninh Venezuela và Cuba đã bị giết trong vụ việc ngày 3/1.

“Chúng tôi không thể bình luận về việc liệu Claude, hay bất kỳ mô hình AI nào khác, có được sử dụng cho bất kỳ chiến dịch cụ thể nào, dù được phân loại hay không”, một phát ngôn viên của Anthropic nói với Axios. “Mọi việc sử dụng Claude - dù trong khu vực tư nhân hay trong chính phủ - đều phải tuân thủ Chính sách Sử dụng của chúng tôi.”

Các đối thủ của Anthropic như OpenAI, Google và công ty xAI của Elon Musk đều có các thỏa thuận cho phép Lầu Năm Góc tiếp cận mô hình của họ mà không chịu nhiều biện pháp bảo đảm áp dụng cho người dùng thông thường. Tuy nhiên, chỉ có Claude được triển khai – thông qua quan hệ hợp tác với Palantir Technologies – trên các nền tảng mật được quân đội Mỹ sử dụng cho những công việc nhạy cảm nhất.

Thông tin trên xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm đối với công ty, vốn trong những tuần gần đây đã công khai nhấn mạnh cam kết với “các biện pháp bảo đảm AI” và định vị mình là lựa chọn chú trọng an toàn trong ngành công nghiệp AI.

Giám đốc điều hành Dario Amodei nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ mang tính tồn vong do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo không bị kiểm soát. Hôm thứ Hai, người đứng đầu Nhóm Nghiên cứu Bảo đảm của Anthropic, Mrinank Sharma, bất ngờ từ chức với lời cảnh báo ẩn ý rằng “thế giới đang gặp nguy hiểm.” Vài ngày sau, công ty đã rót 20 triệu USD vào một tổ chức vận động chính sách ủng hộ việc ban hành quy định chặt chẽ đối với AI.

Trong khi đó, Anthropic được cho là đang đàm phán với Lầu Năm Góc về việc có nên nới lỏng các hạn chế trong việc triển khai AI cho mục tiêu vũ khí tự động và giám sát trong nước hay không. Bất đồng này đã khiến một hợp đồng trị giá tới 200 triệu USD bị đình trệ, khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố sẽ không sử dụng các mô hình “không cho phép bạn tiến hành chiến tranh.”

PV
Bắt giữ Maduro bắt cóc Maduro bắt tổng thống venezuela tấn công venezuela lầu năm góc công nghệ AI Anthropic Nicola Maduro

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng
Bảo tàng mở cửa xuyên Tết, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ công chúng
(Ngày Nay) - Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan, góp phần mở rộng không gian trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm mới. Đáng chú ý, một số bảo tàng đã triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm công chúng.
Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc
Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc
(Ngày Nay) -Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
(Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
Đề nghị UNESCO ghi danh "Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương"
(Ngày Nay) - Tại Văn bản số 1444/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng ý gửi hồ sơ khoa học di sản tư liệu “Khối tài liệu lưu trữ về Đông Dương bảo quản tại Pháp và Việt Nam (1862 - 1954)” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục di sản tư liệu thế giới.
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
(Ngày Nay) - Sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng cương vị nguyên thủ khiến ông không có thời gian đối mặt với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, trong khi yêu cầu tòa án tạm hoãn các vụ kiện nhằm vào mình, ông lại chủ động nộp hàng loạt đơn kiện mới, đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ USD, làm dấy lên tranh luận pháp lý về tính nhất quán trong lập trường của ông.
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
(Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.