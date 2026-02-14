Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro

(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.

Đài RT dẫn các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude, một công nghệ AI được quảng bá là “an toàn”, trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Công ty Anthropic từng công khai nhấn mạnh việc tập trung vào “các biện pháp bảo đảm an toàn”, tìm cách hạn chế việc công nghệ của mình bị sử dụng cho mục đích quân sự.

Tuy nhiên, theo các báo cáo của Axios và The Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã chủ động sử dụng mô hình AI Claude của Anthropic trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng trước, qua đó cho thấy công nghệ được quảng bá là đặt nặng yếu tố an toàn của công ty này đã đóng vai trò trực tiếp trong cuộc đột kích gây chết người ở nước ngoài của Lầu Năm Góc.

Theo Axios và WSJ, Claude đã được sử dụng trong lúc chiến dịch đang diễn ra, chứ không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị. Vai trò cụ thể vẫn chưa được làm rõ, dù trước đây quân đội từng sử dụng các mô hình AI để phân tích hình ảnh vệ tinh và thông tin tình báo theo thời gian thực.

Chính sách của Anthropic nêu rõ việc cấm sử dụng công nghệ của họ để “tạo điều kiện cho bạo lực, phát triển vũ khí hoặc tiến hành giám sát”.

Không có công dân Mỹ nào thiệt mạng trong cuộc đột kích, nhưng hàng chục binh sĩ và nhân viên an ninh Venezuela và Cuba đã bị giết trong vụ việc ngày 3/1.

“Chúng tôi không thể bình luận về việc liệu Claude, hay bất kỳ mô hình AI nào khác, có được sử dụng cho bất kỳ chiến dịch cụ thể nào, dù được phân loại hay không”, một phát ngôn viên của Anthropic nói với Axios. “Mọi việc sử dụng Claude - dù trong khu vực tư nhân hay trong chính phủ - đều phải tuân thủ Chính sách Sử dụng của chúng tôi.”

Các đối thủ của Anthropic như OpenAI, Google và công ty xAI của Elon Musk đều có các thỏa thuận cho phép Lầu Năm Góc tiếp cận mô hình của họ mà không chịu nhiều biện pháp bảo đảm áp dụng cho người dùng thông thường. Tuy nhiên, chỉ có Claude được triển khai – thông qua quan hệ hợp tác với Palantir Technologies – trên các nền tảng mật được quân đội Mỹ sử dụng cho những công việc nhạy cảm nhất.

Thông tin trên xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm đối với công ty, vốn trong những tuần gần đây đã công khai nhấn mạnh cam kết với “các biện pháp bảo đảm AI” và định vị mình là lựa chọn chú trọng an toàn trong ngành công nghiệp AI.

Giám đốc điều hành Dario Amodei nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ mang tính tồn vong do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo không bị kiểm soát. Hôm thứ Hai, người đứng đầu Nhóm Nghiên cứu Bảo đảm của Anthropic, Mrinank Sharma, bất ngờ từ chức với lời cảnh báo ẩn ý rằng “thế giới đang gặp nguy hiểm.” Vài ngày sau, công ty đã rót 20 triệu USD vào một tổ chức vận động chính sách ủng hộ việc ban hành quy định chặt chẽ đối với AI.

Trong khi đó, Anthropic được cho là đang đàm phán với Lầu Năm Góc về việc có nên nới lỏng các hạn chế trong việc triển khai AI cho mục tiêu vũ khí tự động và giám sát trong nước hay không. Bất đồng này đã khiến một hợp đồng trị giá tới 200 triệu USD bị đình trệ, khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố sẽ không sử dụng các mô hình “không cho phép bạn tiến hành chiến tranh.”