Giữa căng thẳng Trung Đông, giá xăng ở Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng

(Ngày Nay) - Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng tiếp tục tăng thêm 5 xu mỗi gallon, đưa giá trung bình tại Mỹ lên 3,25 USD/gallon. Đây là mức trung bình cao nhất trong 11 tháng.

Theo kênh CNN ngày 5/3, mức tăng 26 xu mỗi gallon (tương đương 3,78 lít) kể từ ngày 27/2 là phản ứng trước chiến sự tại Iran và việc eo biển Hormuz (tuyến đường quan trọng nơi 20% lượng dầu thế giới đi qua) bị đóng cửa trên thực tế. Giá xăng cũng tăng sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của các nước láng giềng giàu dầu mỏ như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Qatar, Kuwait và Saudi Arabia – nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Phần lớn mức tăng diễn ra trong ba ngày qua, dù mức tăng 5 xu ngày 5/3 (giờ Mỹ) thấp hơn mức tăng 9 xu trong số liệu công bố ngày 4/3 và mức tăng vọt 11 xu hôm ngày 3/3 – vốn là mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ sau cơn bão Katrina năm 2005.

Tuy vậy, mức tăng 25 xu trong vài ngày gần đây là mức tăng ba ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2022, ngay sau khi các lệnh trừng phạt được áp đặt lên Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Giá dầu diesel còn tăng nhanh hơn. Giá trung bình dầu diesel tăng 12,8 xu lên 4,17 USD/gallon trong số liệu công bố ngày 5/3, nâng tổng mức tăng trong ba ngày qua lên 40 xu. Dù không nhiều lái xe Mỹ sử dụng ô tô chạy bằng diesel, nhưng người tiêu dùng bình thường có thể cảm nhận tác động trong những tuần tới. Phần lớn xe tải hạng nặng sử dụng diesel và hầu hết các công ty vận tải đều áp dụng phụ phí nhiên liệu vào bảng giá. Phụ phí nhiên liệu cũng được áp dụng với vận chuyển đường biển. Vì vậy, chi phí vận chuyển hàng hóa đang tăng lên và có thể được chuyển sang người tiêu dùng dưới hình thức giá cao hơn.

Giá diesel cao cũng có thể gây thiệt hại cho nông dân khi họ sử dụng diesel cho máy móc nông nghiệp, đúng thời điểm họ chuẩn bị cho mùa gieo trồng mùa xuân. Những người tại khu vực Đông Bắc sử dụng dầu sưởi cũng sẽ chịu ảnh hưởng vì đây là cùng một loại sản phẩm như diesel.

Đà tăng giá có thể chưa dừng lại. Giá xăng bán buôn cùng với dầu West Texas Intermediate và dầu Brent đều nhích nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 5/3 tại Mỹ.

Trước đó, trong phiên 5/3, giá dầu thô tại châu Á tăng 3% khi xung đột tại Trung Đông leo thang gây lo ngại về gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu khí quan trọng ở khu vực này.

Giá dầu thô Brent tăng 2,44 USD, tương đương 3%, lên 83,84 USD/thùng vào lúc 14 giờ 22 phút (theo giờ Việt Nam), đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate của Mỹ cũng tăng 2,44 USD, tương đương 3,27%, lên 77,1 USD/thùng.

Thị trường dầu thô vẫn trong tình trạng căng thẳng khi đối mặt với những rủi ro về nguồn cung sau khi xung đột bùng phát tại Trung Đông và mối lo ngại tập trung vào dòng chảy nguồn cung qua eo biển Hormuz.

Iraq, nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ, đã cắt giảm sản lượng gần 1,5 triệu thùng mỗi ngày do thiếu kho chứa và tuyến đường xuất khẩu. Trong khi đó, Qatar, nước sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất vùng Vịnh, đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu khí đốt vào ngày 4/3 và các nguồn tin cho biết việc khôi phục sản lượng về mức bình thường có thể mất ít nhất một tháng.

Dữ liệu theo dõi tàu từ nền tảng MarineTraffic cho thấy, ít nhất 200 tàu, bao gồm tàu chở dầu và LNG cũng như tàu chở hàng, vẫn neo đậu ở vùng biển mở ngoài khơi bờ biển của các nước sản xuất lớn vùng Vịnh. Hàng trăm tàu khác vẫn ở ngoài khơi eo biển Hormuz, không thể đến được các cảng.