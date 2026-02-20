Trên 129.600 người bệnh được điều trị khỏi, ra viện trong 5 ngày nghỉ Tết

(Ngày Nay) - Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số người bệnh ra viện là 129.665 người, số chuyển viện là 10.761 người.
Trên 129.600 người bệnh được điều trị khỏi, ra viện trong 5 ngày nghỉ Tết

Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 18/2 đến 7 giờ ngày 19/2, tức mùng 3 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc đã tổ chức thường trực đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 59.718 lượt người bệnh.

Theo báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, 34 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc, tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 19/2/2026), tổng số lượt khám, cấp cứu là 358.024 lượt người bệnh.

Trong 24 giờ qua, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 29.725 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 118.191 người. Tổng số ca phẫu thuật trong 24 giờ là 2.985 ca, trong đó có 502 ca phẫu thuật cấp cứu.

Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, tổng số ca phẫu thuật là 14.140 ca, trong đó 2.486 ca phẫu thuật cấp cứu.

Trong ngày mùng 3 Tết, các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ đón 2.647 trẻ chào đời, trong đó số ca mổ đẻ là 1.405 ca. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số trẻ sinh tại bệnh viện là 11.013 trẻ, trong đó số ca mổ đẻ là 5.239 ca.

Tổng số ca tử vong trong 24 giờ qua, bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và trường hợp tiên lượng tử vong xin về, là 337 người bệnh. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, tổng số ca tử vong là 1.388 người bệnh.

Số người bệnh ra viện là 15.198 người; số chuyển viện là 2.184 người. Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số người bệnh ra viện là 129.665 người, số chuyển viện là 10.761 người.

Số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương trong 24 giờ qua là 1.518 lượt; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 14.748 lượt.

Thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thăm và động viên bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại thời điểm 7 giờ ngày 19/2, số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 111.325 người. Lượng máu dự trữ tại các cơ sở khám chữa bệnh là 18.112 đơn vị máu.

Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, tổng số lượt khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là 4.058 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 18.255 người.

Trong số này, số người bệnh phải nhập viện điều trị, theo dõi là 1.727 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 7.283 người. Số trường hợp chuyển viện nghi do tai nạn giao thông là 338 người trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 1.602 người.

Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 24 giờ qua là 28 người, trong đó tử vong trước viện 13 người, tử vong tại viện 6 người và tiên lượng tử vong xin về 9 người.

Tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết, số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người, gồm tử vong trước viện 55 người, tử vong tại viện 27 người và tiên lượng tử vong xin về 41 người (số liệu do bệnh nhân và người nhà khai, chưa được xác minh theo danh sách hoặc loại trừ nguyên nhân khác).

Số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 19/2/2026 là 5.573 người.

Trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 32 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 303 trường hợp. Số trường hợp nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa là 14 trường hợp trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 158 trường hợp. Số tử vong do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 0 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết ghi nhận 1 trường hợp.

Đối với tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, trong 24 giờ qua có 19 trường hợp khám, cấp cứu; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 57 trường hợp.

Số nhập viện nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế là 7 trường hợp trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 29 trường hợp. Số tử vong nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế trong 24 giờ qua là 1 trường hợp; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 3 trường hợp.

Số lượt khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa là 91 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 432 người. Số nhập viện theo dõi, điều trị trong 24 giờ qua là 57 người; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 232 người. Số chuyển viện là 0 trường hợp trong 24 giờ qua; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết là 9 trường hợp.

Báo cáo ghi nhận 1 trường hợp tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu, tự tử; tổng hợp 5 ngày nghỉ Tết cũng ghi nhận 1 trường hợp.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường công tác khám, chữa bệnh trong dịp Tết Bính Ngọ 2026; bảo đảm thường trực cấp cứu chuyên môn, báo cáo đầy đủ; dự trữ đủ máu, sinh phẩm, dịch truyền, thuốc để cấp cứu, khám chữa bệnh trong suốt dịp nghỉ Tết.

Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
(Ngày Nay) - Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy (tỉnh Quảng Ngãi) quản lý 538,38 ha rừng đặc dụng, trong đó có loài cây đặc biệt quý hiếm và đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cây trắc, với số lượng cây qua kiểm đếm khoảng trên 1.000 cây. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban đã bố trí các cán bộ trực tại các lán bảo vệ rừng 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt đối với quần thể trắc quý hiếm.
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
(Ngày Nay) - 2025 là một năm đầy thử thách nhưng cũng chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Thể thao Việt Nam sẽ không chỉ duy trì và phát triển phong trào mà còn nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
(Ngày Nay) - Ngày 18/2/2026 (giờ địa phương), trong thời gian tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sỹ Steve Daines (Cộng hòa - bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sỹ Bill Hagerty (Cộng hòa - bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ.
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam
(Ngày Nay) - Giới chức kiểm soát dịch bệnh và trại giam của Thái Lan đang nỗ lực khống chế một ổ dịch đậu mùa khỉ (mpox) tại trại giam Thonburi sau khi xác nhận có 2 trường hợp nhiễm bệnh ở những người tiếp xúc gần với một tù nhân vừa qua đời.
"Gan tí hon" 3D phục vụ kiểm nghiệm độc tính thực phẩm
"Gan tí hon" 3D phục vụ kiểm nghiệm độc tính thực phẩm
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về nông nghiệp, thực phẩm và môi trường (Inrae) đã phát triển thành công mô hình “gan tí hon” 3D từ tế bào gan người, mở ra triển vọng giúp giảm đáng kể việc sử dụng động vật trong các thử nghiệm đánh giá độc tính hóa chất.
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị "mùng 3 Tết thầy"
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị "mùng 3 Tết thầy"
(Ngày Nay) - Trong dịp Tết cổ truyền, tục xin chữ đầu năm không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa giá trị “tôn sư trọng đạo” qua truyền thống mùng 3 Tết thầy. Nét đẹp văn hóa ấy nhắc nhớ đạo lý hiếu học, tri ân người trao truyền tri thức, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
(Ngày Nay) - Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Hoa Kỳ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.